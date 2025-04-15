Пикосен микра (Picosen micra)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,80
Экономия при брони: -20,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
292,60
Экономия при брони: -103,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
288,00
Экономия при брони: -106,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
288,00
Экономия при брони: -109,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,33
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
291,14
Экономия при брони: -21,22 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
285,99
Экономия при брони: -56,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
291,61
Экономия при брони: -104,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
295,02
Экономия при брони: -99,03 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
318,00
Экономия при брони: -87,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
288,11
Экономия при брони: -105,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
300,93
Экономия при брони: -118,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
344,50
Экономия при брони: -15,75 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
288,00
Экономия при брони: -106,20 грн