Пикосен микра (Picosen micra)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 369 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
290,74
Экономия при брони: -25,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
299,58
Экономия при брони: -35,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
288,71
Экономия при брони: -36,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"