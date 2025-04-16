Пикосен микра (Picosen micra)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
297,16
Экономия при брони: -101,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
285,53
Экономия при брони: -17,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
297,24
Экономия при брони: -101,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
292,75
Экономия при брони: -54,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
296,00
Экономия при брони: -56,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
290,08
Экономия при брони: -51,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
293,05
Экономия при брони: -53,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
217,18
Экономия при брони: -53,16 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
296,62
Экономия при брони: -57,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
289,66
Экономия при брони: -50,53 грн