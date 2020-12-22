Виброцил (Vibrocil®) (4225) - инструкция по применению ATC-классификация
Виброцил инструкция по применению
Фармакологические свойства
Виброцил — комбинированный препарат, содержащий фенилэфрин и диметинден.
Препарат уменьшает выделения из носа и способствует очищению носовых ходов, не нарушая при этом физиологических функций мерцательного эпителия и слизистой оболочки носа.
Фенилэфрин принадлежит к симпатомиметическим аминам. Применяется в качестве назального деконгестанта с умеренным сосудосуживающим действием, выборочно стимулирует α1-адренергические рецепторы кавернозной венозной ткани слизистой оболочки носа. Таким образом быстро и надолго устраняет отек слизистой оболочки носа и его придаточных пазух.
Диметинден — антагонист гистаминовых Н1-рецепторов — обладает противоаллергическим действием, эффективен при применении в низких дозах, хорошо переносится.
Виброцил применяется местно, поэтому его активность не коррелирует с концентрацией активных веществ в плазме крови.
При случайном пероральном всасывании биодоступность фенилэфрина снижалась и составляла около 38%, Т½ — около 2,5 ч.
Системная биодоступность диметиндена после перорального приема в р-ре составляет около 70%, Т½ — около 6 ч.
Показания Виброцил
симптоматическое лечение при простуде, заложенности носа, остром и хроническом рините, сезонном (сенной лихорадке) и круглогодичном аллергическом рините, остром и хроническом синусите, вазомоторном рините. Дополнительная терапия при остром среднем отите.
Подготовка к хирургическому вмешательству в области носа и устранение отека слизистой оболочки носа и придаточных пазух после хирургического вмешательства.
Виброцил гель назальный показан в случае сухости слизистой оболочки носа, при наличии корочек вследствие травмы носа, а также для предупреждения заложенности носа ночью во время сна.
Применение Виброцил
перед введением препарата следует тщательно прочистить нос.
Капли назальные. Дети в возрасте до 1 года (по рекомендации врача): по 1 капле в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.
Дети в возрасте от 1 года до 6 лет: по 1–2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.
Взрослые и дети в возрасте от 6 лет: по 3–4 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.
Гель назальный. Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: небольшое количество геля вводят как можно глубже в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Рекомендуется последнюю аппликацию геля проводить перед сном.
Спрей назальный. Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Флакон следует держать вертикально, распылителем кверху. Держа голову прямо, вставляют наконечник флакона в носовой ход, 1 раз коротким резким движением сжимают распылитель и, вытянув его из носа, разжимают. Во время впрыскивания рекомендуется легкий вдох через нос.
Срок лечения не должен превышать 7 дней и зависит от течения заболевания.
Противопоказания
гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата; препарат в связи с содержанием фенилэфрина противопоказан при атрофическом рините, а также пациентам, принимающим ингибиторы МАО, или принимавшим их предыдущие 14 дней.
Препарат в форме геля и спрея не рекомендуется детям в возрасте до 6 лет. Не рекомендуется принимать Виброцил в период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
обычно препарат переносится хорошо. В отдельных случаях возможны слабовыраженные и транзиторные местные реакции со стороны слизистой оболочки носа (ощущение жжения или сухости). Очень редко: развитие аллергических реакций (в частности местные со стороны кожи, зуд тела, отек век, лица, общая слабость).
Особые указания
Виброцил не следует применять дольше 1 нед. Продолжительное или чрезмерное применение препарата может вызвать тахифилаксию и эффект рикошета (медикаментозный ринит).
Как и при применении других сосудосуживающих средств, не следует превышать рекомендованную дозу препарата. Чрезмерное применение Виброцила, особенно у детей и лиц пожилого возраста, может вызвать проявления системного действия препарата.
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больным АГ, с заболеваниями щитовидной железы и лицам с закрытоугольной глаукомой.
Период беременности и кормления грудью. Препарат не назначают.
Дети. Виброцил в форме капель у детей в возрасте до 1 года применяют только по назначению врача. Виброцил в форме спрея и геля не применяют детям в возрасте до 6 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
препарат противопоказан пациентам, принимающим ингибиторы МАО или принимавшим их предыдущие 14 дней. Гель противопоказан при атрофическом рините.
Сосудосуживающие средства следует с осторожностью назначать больным, принимающим трициклические антидепрессанты и антигипертензивные препараты, такие как блокаторы β-адренорецепторов.
Передозировка
при случайном применении препарата детьми младшего возраста внутрь не сообщалось о каких-либо серьезных побочных эффектах.
Большинство случаев было асимптоматичным; очень редко сообщалось об утомляемости, боли в желудке, слабовыраженной тахикардии, повышении АД, возбуждении, бессоннице, бледности кожных покровов.
Лечение: применение активированного угля, возможно — слабительных средств у детей младшего возраста (промывание желудка не требуется); взрослым и детям старшего возраста назначают большое количество жидкости для питья.
Условия хранения
в защищенном от света и нагревания месте; капли, гель — при температуре не выше 30 °С.
Спрей — при температуре не выше 25 °С.