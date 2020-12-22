перед введением препарата следует тщательно прочистить нос.

Капли назальные . Дети в возрасте до 1 года (по рекомендации врача): по 1 капле в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.

Дети в возрасте от 1 года до 6 лет: по 1–2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.

Взрослые и дети в возрасте от 6 лет: по 3–4 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.

Гель назальный. Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: небольшое количество геля вводят как можно глубже в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Рекомендуется последнюю аппликацию геля проводить перед сном.

Спрей назальный. Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Флакон следует держать вертикально, распылителем кверху. Держа голову прямо, вставляют наконечник флакона в носовой ход, 1 раз коротким резким движением сжимают распылитель и, вытянув его из носа, разжимают. Во время впрыскивания рекомендуется легкий вдох через нос.

Срок лечения не должен превышать 7 дней и зависит от течения заболевания.