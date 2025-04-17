Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
174,78
Экономия при брони: -22,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
199,02
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -36,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
202,20
Экономия при брони: -43,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
202,20
Экономия при брони: -43,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
190,28
Экономия при брони: -38,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
177,98
Экономия при брони: -20,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
204,00
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
187,15
Экономия при брони: -32,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
174,72
Экономия при брони: -20,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
204,00
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
183,52
Экономия при брони: -30,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
172,71
Экономия при брони: -19,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
202,20
Экономия при брони: -43,50 грн