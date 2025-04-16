Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
181,63
Экономия при брони: -24,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
173,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
180,69
Экономия при брони: -22,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
180,63
Экономия при брони: -19,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
181,25
Экономия при брони: -23,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
180,93
Экономия при брони: -23,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
202,20
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
173,34
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
179,12
Экономия при брони: -17,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -41,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
189,74
Экономия при брони: -37,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
179,34
Экономия при брони: -18,48 грн