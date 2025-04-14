Днепр (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
183,56
Экономия при брони: -26,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
183,70
Экономия при брони: -25,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
192,15
Экономия при брони: -31,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
204,00
Экономия при брони: -49,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
202,20
Экономия при брони: -47,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
192,10
Экономия при брони: -28,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
179,99
Экономия при брони: -22,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
186,43
Экономия при брони: -27,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
167,75
Экономия при брони: -10,47 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
189,52
Экономия при брони: -28,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
179,78
Экономия при брони: -23,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
181,67
Экономия при брони: -25,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
177,69
Экономия при брони: -13,07 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.