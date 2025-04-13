Киев (адрес не указан)
Доступно в 978 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -31,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
227,00
Экономия при брони: -48,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
204,40
Экономия при брони: -26,16 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
188,51
Экономия при брони: -31,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.