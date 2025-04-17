Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -41,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,92
Экономия при брони: -5,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -41,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
184,40
Экономия при брони: -26,57 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
194,90
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
182,76
Экономия при брони: -21,84 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
202,20
Экономия при брони: -48,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
172,32
Экономия при брони: -21,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
186,80
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
173,01
Экономия при брони: -22,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
180,93
Экономия при брони: -22,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Виброцил капли назальные флакон 15 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.