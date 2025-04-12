Фармакодинамика.

Механизм действия

Моксифлоксацин, фторхинолон четвертого поколения, ингибирует ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, которые необходимы для репликации, репарации и рекомбинации ДНК бактерий.

Механизм резистентности

Резистентность к фторхинолонам, включая моксифлоксацин, обычно возникает при хромосомных мутациях в генах, кодирующих ДНК-гиразу и топоизомеразу IV. У грамотрицательных бактерий резистентность к моксифлоксацину может возникнуть из-за мутации у mar (мультирезистентность) и qnr (резистентность к хинолонам) системных генов. Перекрестная резистентность с бета-лактамами, макролидами и аминогликозидами маловероятна из-за разницы в способе действия.

Предельные значения

Европейским Комитетом по определению чувствительности к антибиотикам (EUCAST) установлены следующие предельные значения минимальной подавляющей концентрации (МПК) (мг/л):

Микроорганизмы Чувствительность Резистентность Штаммы Staphylococcus ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л Streptococcus A, B, C, G ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л Streptococcus pneumoniae ≤ 0,5 мг/л 0,5 мг/л Haemophilus influenzae ≤ 0,5 мг/л 0,5 мг/л Moraxella catarrhalis ≤ 0,5 мг/л 0,5 мг/л Enterobacteriaceae ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л Невидоспецифические штаммы ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л

Предельные значения in vitro используются для прогнозирования клинической эффективности моксифлоксацина при системном применении. Эти граничные значения могут быть неприемлемы при применении лекарственного средства местно в глаза, поскольку при местном применении используются большие концентрации и местные физические/химические условия могут влиять на активность препарата в месте введения.

Чувствительность

Распространенность приобретенной резистентности может изменяться географически и во времени для соответствующих штаммов микроорганизмов, поэтому желательно иметь местную информацию о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций.

При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, если местная распространенность резистентности такова, что активность моксифлоксацина, минимум против некоторых видов инфекций, сомнительна.

Чувствительные штаммы Аэробные грамположительные микроорганизмы Штаммы Corynebacterium, включая Corynebacterium diphtheriae Staphylococcus aureus (чувствительные к метициллину) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus групы viridans Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Enterobacter cloacae Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Moraxella catarrhalis Serratia marcescens Анаэробные микроорганизмы Proprionibacterium acnes Другие микроорганизмы Chlamydia trachomatis Условно резистентные штаммы Аэробные грамположительные микроорганизмы Staphylococcus aureus (резистентные к метициллину) Staphylococcus, коагулазоотрицательные штаммы (резистентные к метициллину) Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Neisseria gonorrhoeae Другие микроорганизмы Отсутствуют Резистентные микроорганизмы Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa Другие микроорганизмы Отсутствуют

Фармакокинетика.

После местного применения моксифлоксацин абсорбировался в системное кровообращение. Концентрацию моксифлоксацина в плазме крови измеряли у 21 исследуемого — мужчин и женщин, которым закапывали лекарственное средство местно в оба глаза 3 раза в день в течение 4 дней. Среднее равновесное значение концентрации Cmax и AUC в плазме крови составило 2,7 нг/мл и 41,9 нг·ч/мл соответственно. Эти значения примерно в 1600 и 1200 раз ниже средних значений Cmax и AUC, о которых сообщалось после перорального применения терапевтических доз моксифлоксацина, составлявших 400 мг. Период полувыведения моксифлоксацина из плазмы крови составлял 13 часов.