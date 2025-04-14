Харьков (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
277,20
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
281,75
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,99
Экономия при брони: -21,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
281,53
Экономия при брони: -27,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
276,38
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
277,24
Экономия при брони: -47,49 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen