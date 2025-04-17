Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
277,13
Экономия при брони: -37,82 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,82
Экономия при брони: -15,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
269,91
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
268,89
Экономия при брони: -34,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
263,31
Экономия при брони: -29,22 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
272,10 грн