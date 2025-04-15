Львов (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
256,30
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
277,10
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
269,92
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
251,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,60
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
279,30
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
271,34
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10
Экономия при брони: -19,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen