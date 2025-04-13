Киев
Тамвелер (Tamvelier)

Тамвелер (Tamvelier)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 566 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
242,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
237,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
229,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
255,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
247,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
275,21
Экономия при брони: -17,19 грн
258,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,90
Экономия при брони: -10,60 грн
260,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
242,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
247,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
271,33
Экономия при брони: -18,23 грн
253,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
267,31
Экономия при брони: -32,84 грн
234,47 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
287,18
Экономия при брони: -43,64 грн
243,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
268,20
Экономия при брони: -7,90 грн
260,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
245,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
275,47
Экономия при брони: -11,36 грн
264,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,37
Экономия при брони: -20,59 грн
249,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тамвелер капли глазные 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
270,10 грн
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