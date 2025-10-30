Перед применением лекарственного средства следует тщательно вымыть руки.

Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем

Как и другие офтальмологические препараты местного действия, тимолол абсорбируется системно. Поскольку тимолол является блокатором β-адренорецепторов, могут возникать побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подобные возникающим при системном применении блокаторов β-адренорецепторов. Частота возникновения системных побочных реакций после местного применения офтальмологических препаратов ниже, чем при системном применении. Относительно снижения системной абсорбции см. раздел «Способ применения и дозы».

Со стороны сердца

Перед назначением блокаторов β-адренорецепторов пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например ишемическая болезнь сердца, вазоспастическая стенокардия/стенокардия Принцметала, сердечная недостаточность) и артериальной гипотензией целесообразность такого лечения следует серьезно оценить и рассмотреть лечение другими действующими веществами. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по появлению признаков ухудшения этих заболеваний и побочных реакций.

Из-за негативного влияния на время проведения импульса пациентам с блокадой сердца I степени блокаторы β-адренорецепторов следует назначать с осторожностью.

Со стороны сосудов

Пациентов с тяжелым периферическим нарушением/нарушениями кровообращения (т.е. тяжелые формы болезни Рейно или синдрома Рейно) следует лечить с осторожностью.

Со стороны дыхательной системы

Сообщалось о развитии реакций со стороны дыхательной системы, включая летальный исход, связанный с бронхоспазмом, у пациентов с бронхиальной астмой после применения некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов.

Дорзоптик Комби Эко следует применять с осторожностью пациентам с легким/умеренным хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Нарушение функции печени

Поскольку нет данных о применении препарата пациентам с нарушением функции печени, следует с осторожностью назначать Дорзоптик Комби Эко таким пациентам.

Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности

Как и другие препараты местного действия Дорзоптик Комби Эко может абсорбироваться системно. Дорзоламид, как и сульфонамиды, содержит сульфонамидную группу, поэтому возможно развитие побочных реакций, наблюдаемых при системном применении сульфонамидных препаратов, включая такие тяжелые реакции, как синдром Стивенса Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При появлении признаков серьезных реакций или гиперчувствительности следует прекратить применение препарата.

При применении лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко наблюдались местные побочные реакции со стороны органов зрения, подобные реакциям при применении гидрохлорида дорзоламида. При развитии таких реакций следует прекратить применение лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко.

При приеме блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопией или тяжелой анафилактической реакцией на многочисленные аллергены в анамнезе могут быть более чувствительны к повторному воздействию таких аллергенов и могут не подвергаться лечению анафилактических реакций обычными дозами адреналина.

Сопутствующая терапия

Воздействие на внутриглазное давление или другие известные влияния системных блокаторов β-адренорецепторов могут усиливаться при применении тимолола пациентами, которые уже получают системные блокаторы β-адренорецепторов. Следует тщательно наблюдать за ответом на лечение у таких пациентов. Применение двух местных блокаторов β-адренорецепторов не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Прменение дорзоламида и пероральных ингибиторов карбоангидразы не рекомендуется.

Прекращение лечения

Как и при применении блокаторов β-адренорецепторов системного действия, следует постепенно прекращать применение офтальмологического тимолола при необходимости отмены препарата пациентам с ишемической болезнью сердца.

Дополнительные эффекты блокаторов β-адренорецепторов

Гипогликемия/сахарный диабет

Блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, и пациентам с лабильным сахарным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы острой гипогликемии.

Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать признаки гипертиреоза. Внезапное прекращение применения блокаторов β-адренорецепторов может привести к ухудшению симптоматики.

Заболевания роговицы

Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.

Анестезия при хирургическом вмешательстве

Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние бета-агонистов, например адреналина. Анестезиологу необходимо сообщить о том, что пациент получает тимолол.

Лечение блокаторами β-адренорецепторов может обострять симптоматику при миастении грависа.

Дополнительные эффекты ингибирования карбоангидразы

Лечение пероральными ингибиторами карбоангидразы связывают с развитием уролитиаза в результате нарушений кислотно-щелочного баланса, особенно у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе. Хотя нарушений кислотно-щелочного баланса при применении лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко не наблюдалось, изредка сообщалось о развитии уролитиаза. Поскольку Дорзоптик Комби Эко содержит ингибитор карбоангидразы, который при местном применении абсорбируется системно, у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе повышен риск уролитиаза при применении этого лекарственного средства.

Остальные особенности

Лечение пациентов с острой закрытоугольной глаукомой требует применения других терапевтических средств дополнительно к препаратам, снижающим глазное давление. Этот препарат не исследовался у пациентов с острой закрытоугольной глаукомой.

При применении дорзоламида сообщалось о возникновении отека роговицы и необратимой декомпенсации роговицы у пациентов с уже имеющимися хроническими недостатками роговицы и/или с внутриглазным оперативным вмешательством в анамнезе. Существует высокая вероятность возникновения отека роговицы. Следует принимать меры предосторожности в случае назначения лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко таким группам пациентов.

Сообщалось об отслоении сосудистой оболочки глаза после проведения фильтрационных процедур с назначением лечения водными супрессантами (например тимолол, ацетазоламид).

Как и при применении других противоглаукомных препаратов, сообщалось о снижении чувствительности к офтальмологическому тимололу малеату после длительного лечения у некоторых пациентов. Однако в клинических исследованиях, в ходе которых 164 пациента находились под врачебным наблюдением в течение как минимум трех лет, не наблюдалось существенного изменения среднего показателя внутриглазного давления после начальной стабилизации давления.

Лечение пациентов с острой открытоугольной глаукомой требует применения других терапевтических средств дополнительно к препаратам, снижающим глазное давление. Применение лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко пациентам с острой открытоугольной глаукомой не изучалось.

Использование контактных линз

Действие дорзоламида с тимололом у пациентов, пользующихся контактными линзами, не исследовалось. Перед закапыванием препарата следует снять контактные линзы, а одевать их нужно не ранее чем через 15 минут после применения препарата.