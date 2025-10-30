Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco) (378626) - инструкция по применению ATC-классификация
Дорзоптик Комби Эко инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: dorzolamide, timolol; 1 мл глазных капель, раствора, содержит 20 мг дорзоламида (в виде 22,26 мг дорзоламида гидрохлорида) и 5 мг тимолола (в виде 6,83 мг тимолола малеата);
вспомогательные вещества: гидроксиэтилцеллюлоза, маннит (Е 421), натрия цитрат, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, вязкий, бесцветный водный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Блокаторы бета-адренорецепторов.
Код ATС S01E D51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В состав лекарственного средства входят два действующих вещества: дорзоламида гидрохлорид и тимолола малеат. Каждый из этих компонентов снижает повышенное внутриглазное давление путем снижения секреции внутриглазной жидкости, но механизм действия разный.
Дорзоламида гидрохлорид является мощным ингибитором карбоангидразы II типа. Ингибирование карбоангидразы милиарного тела снижает секрецию внутриглазной жидкости за счет замедления образования бикарбонатных ионов, что в свою очередь снижает транспорт натрия и жидкости.
Тимолола малеат является неселективным блокатором β-адренергических рецепторов. Точный механизм действия тимолола, проявляющийся в уменьшении внутриглазного давления, до сих пор не известен. Флуориметрические и тонографические исследования показывают, что эффект тимолола обусловлен уменьшением секреции гуморальной жидкости. Кроме того, тимолол может усиливать отток влаги.
Сочетанное действие двух компонентов вызывает более выраженное снижение внутриглазного давления, чем при монотерапии этими препаратами.
После местного применения Дорзоптик Комби Эко снижает внутриглазное давление независимо от того, связано ли его повышение с глаукомой. Повышенное внутриглазное давление играет значительную роль в патогенезе повреждения зрительного нерва и потере полей зрения при глаукоме.
Дорзоптик Комби Эко снижает внутриглазное давление без развития характерных для миотических средств побочных эффектов, таких как ночная слепота, спазм аккомодации, сужение зрачка.
Фармакокинетика.
Дорзоламида гидрохлорид. При местном применении дорзоламид проникает в системное кровообращение. При длительном применении дорзоламид накапливается в эритроцитах в результате связывания с карбоангидразы II типа, поддерживая очень малые концентрации свободного препарата в плазме крови. В результате метаболизма дорзоламида образует единственный N-дезетильный метаболит, который менее выражено блокирует карбоангидразу II типа по сравнению с его начальной формой, однако инкубирует карбоангидразу I типа менее активный изоэнзим. Метаболит также накапливается в эритроцитах, где связывается главным образом с карбоангидразой I типа. Около 33% дорзоламида связывается с белками плазмы крови. Дорзоламид выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболита. После прекращения применения препарата дорзоламид выводится из эритроцитов нелинейно, с начальным быстрым понижением концентрации и последующей фазой медленного выведения с периодом полувыведения приблизительно 4 месяца.
Тимолола малеат. После местного глазного применения тимолол абсорбируется системно. Системная экспозиция тимолола определялась после местного офтальмологического применения 0,5% раствора 2 раза в сутки. Максимальная концентрация в плазме крови после применения утренней дозы составляла 0,46 нг/мл, после применения вечерней дозы — 0,35 нг/мл.
Показания
Повышенное внутриглазное давление у пациентов с открытоугольной глаукомой или псевдоэксфолиативной глаукомой, когда местное применение одних только блокаторов β-адренорецепторов недостаточно.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к одному или обоим действующим веществам или к любому из компонентов лекарственного средства;
- заболевания респираторного тракта, в том числе бронхиальная астма и бронхиальная астма в анамнезе или тяжелые хронические обструктивные заболевания легких;
- синусовая брадикардия, синдром слабости синоатриального узла, антриовентрикулярная блокада ІІ или ІІІ степени, не контролируемая водителем ритма, выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок;
- тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) или гиперхлоремический ацидоз.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Специальные исследования взаимодействия лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко и других препаратов не проводились. Не наблюдалось нежелательных взаимодействий при одновременном применении лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко и таких групп препаратов системного действия: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы кальциевых каналов, мочегонные средства, нестероидные противовоспалительные препараты (включая ацетилсалициловую кислоту) и инстроциты.
Однако существует возможность возникновения дополнительных эффектов, являющихся причиной артериальной гипотензии и/или выраженной брадикардии при одновременном применении тимолола малеата с блокаторами кальциевых каналов для перорального применения, препаратами, снижающими продуцирование катехоламина, или блокаторами бета-адренергических рецепторов, антиаритмическими препаратами (включая амиодарон), гликозидами наперстянки, парасимпатомиметиками, гуанетидином, наркотическими средствами и ингибиторами моноаминооксидазы (МАО).
При одновременном применении тимолола с ингибиторами CYP2D6 (например селективные хинидиновые ингибиторы обратного захвата серотонина) сообщалось о потенцировании системной бета-блокады (снижение частоты сердечных сокращений, депрессия).
Дорзоламид, один из компонентов лекарственного средства, является ингибитором карбонгидразы и при местном применении может абсорбироваться системно. Хотя исследования не продемонстрировали влияние дорзоламида в форме глазных капель на кислотно-щелочное равновесие, известно о таком влиянии при применении пероральных форм ингибиторов карбогидразы, что в некоторых случаях вызывало токсичность при приеме высоких доз салицилатов. Поэтому следует учитывать возможность взаимодействия у пациентов, применяющих лекарственное средство Дорзоптик Комби Эко.
Хотя Дорзоптик Комби Эко в случае применения в качестве монотерапии оказывает незначительное влияние на размер зрачка глаз, иногда сообщалось о мидриазе вследствие одновременного применения тимолола малеата местного действия и эпинефрина (адреналина).
Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать гипогликемические эффекты противодиабетических препаратов.
Блокаторы β-адренорецепторов для перорального применения могут провоцировать развитие «рикошетной» артериальной гипертензии при отмене клонидина.
Особенности применения
Перед применением лекарственного средства следует тщательно вымыть руки.
Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем
Как и другие офтальмологические препараты местного действия, тимолол абсорбируется системно. Поскольку тимолол является блокатором β-адренорецепторов, могут возникать побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подобные возникающим при системном применении блокаторов β-адренорецепторов. Частота возникновения системных побочных реакций после местного применения офтальмологических препаратов ниже, чем при системном применении. Относительно снижения системной абсорбции см. раздел «Способ применения и дозы».
Со стороны сердца
Перед назначением блокаторов β-адренорецепторов пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например ишемическая болезнь сердца, вазоспастическая стенокардия/стенокардия Принцметала, сердечная недостаточность) и артериальной гипотензией целесообразность такого лечения следует серьезно оценить и рассмотреть лечение другими действующими веществами. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по появлению признаков ухудшения этих заболеваний и побочных реакций.
Из-за негативного влияния на время проведения импульса пациентам с блокадой сердца I степени блокаторы β-адренорецепторов следует назначать с осторожностью.
Со стороны сосудов
Пациентов с тяжелым периферическим нарушением/нарушениями кровообращения (т.е. тяжелые формы болезни Рейно или синдрома Рейно) следует лечить с осторожностью.
Со стороны дыхательной системы
Сообщалось о развитии реакций со стороны дыхательной системы, включая летальный исход, связанный с бронхоспазмом, у пациентов с бронхиальной астмой после применения некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов.
Дорзоптик Комби Эко следует применять с осторожностью пациентам с легким/умеренным хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
Нарушение функции печени
Поскольку нет данных о применении препарата пациентам с нарушением функции печени, следует с осторожностью назначать Дорзоптик Комби Эко таким пациентам.
Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности
Как и другие препараты местного действия Дорзоптик Комби Эко может абсорбироваться системно. Дорзоламид, как и сульфонамиды, содержит сульфонамидную группу, поэтому возможно развитие побочных реакций, наблюдаемых при системном применении сульфонамидных препаратов, включая такие тяжелые реакции, как синдром Стивенса Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При появлении признаков серьезных реакций или гиперчувствительности следует прекратить применение препарата.
При применении лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко наблюдались местные побочные реакции со стороны органов зрения, подобные реакциям при применении гидрохлорида дорзоламида. При развитии таких реакций следует прекратить применение лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко.
При приеме блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопией или тяжелой анафилактической реакцией на многочисленные аллергены в анамнезе могут быть более чувствительны к повторному воздействию таких аллергенов и могут не подвергаться лечению анафилактических реакций обычными дозами адреналина.
Сопутствующая терапия
Воздействие на внутриглазное давление или другие известные влияния системных блокаторов β-адренорецепторов могут усиливаться при применении тимолола пациентами, которые уже получают системные блокаторы β-адренорецепторов. Следует тщательно наблюдать за ответом на лечение у таких пациентов. Применение двух местных блокаторов β-адренорецепторов не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Прменение дорзоламида и пероральных ингибиторов карбоангидразы не рекомендуется.
Прекращение лечения
Как и при применении блокаторов β-адренорецепторов системного действия, следует постепенно прекращать применение офтальмологического тимолола при необходимости отмены препарата пациентам с ишемической болезнью сердца.
Дополнительные эффекты блокаторов β-адренорецепторов
Гипогликемия/сахарный диабет
Блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, и пациентам с лабильным сахарным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы острой гипогликемии.
Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать признаки гипертиреоза. Внезапное прекращение применения блокаторов β-адренорецепторов может привести к ухудшению симптоматики.
Заболевания роговицы
Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.
Анестезия при хирургическом вмешательстве
Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние бета-агонистов, например адреналина. Анестезиологу необходимо сообщить о том, что пациент получает тимолол.
Лечение блокаторами β-адренорецепторов может обострять симптоматику при миастении грависа.
Дополнительные эффекты ингибирования карбоангидразы
Лечение пероральными ингибиторами карбоангидразы связывают с развитием уролитиаза в результате нарушений кислотно-щелочного баланса, особенно у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе. Хотя нарушений кислотно-щелочного баланса при применении лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко не наблюдалось, изредка сообщалось о развитии уролитиаза. Поскольку Дорзоптик Комби Эко содержит ингибитор карбоангидразы, который при местном применении абсорбируется системно, у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе повышен риск уролитиаза при применении этого лекарственного средства.
Остальные особенности
Лечение пациентов с острой закрытоугольной глаукомой требует применения других терапевтических средств дополнительно к препаратам, снижающим глазное давление. Этот препарат не исследовался у пациентов с острой закрытоугольной глаукомой.
При применении дорзоламида сообщалось о возникновении отека роговицы и необратимой декомпенсации роговицы у пациентов с уже имеющимися хроническими недостатками роговицы и/или с внутриглазным оперативным вмешательством в анамнезе. Существует высокая вероятность возникновения отека роговицы. Следует принимать меры предосторожности в случае назначения лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко таким группам пациентов.
Сообщалось об отслоении сосудистой оболочки глаза после проведения фильтрационных процедур с назначением лечения водными супрессантами (например тимолол, ацетазоламид).
Как и при применении других противоглаукомных препаратов, сообщалось о снижении чувствительности к офтальмологическому тимололу малеату после длительного лечения у некоторых пациентов. Однако в клинических исследованиях, в ходе которых 164 пациента находились под врачебным наблюдением в течение как минимум трех лет, не наблюдалось существенного изменения среднего показателя внутриглазного давления после начальной стабилизации давления.
Лечение пациентов с острой открытоугольной глаукомой требует применения других терапевтических средств дополнительно к препаратам, снижающим глазное давление. Применение лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко пациентам с острой открытоугольной глаукомой не изучалось.
Использование контактных линз
Действие дорзоламида с тимололом у пациентов, пользующихся контактными линзами, не исследовалось. Перед закапыванием препарата следует снять контактные линзы, а одевать их нужно не ранее чем через 15 минут после применения препарата.
Способ применения и дозы
Дорзоптик Комби Эко применяют по 1 капле в конъюнктивальный мешок 2 раза в сутки.
Если при лечении применяется несколько местных офтальмологических средств, их нужно вводить с интервалом в 10 минут. Если переходят с лечения другими офтальмологическими препаратами для применения лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко, его применяют на следующий день после отмены предыдущего препарата.
Больного следует предупредить, что нужно вымыть руки перед применением и не касаться пипетки глаза и близлежащих участков.
При параллельном применении другого местного офтальмологического препарата Дорзоптик Комби Эко необходимо применять с интервалом не менее 10 минут.
Больных также необходимо проинформировать, что при неправильном обращении с глазными каплями в раствор могут попасть бактерии, вызывающие инфекцию глаз. При применении контаминированного раствора возможны тяжелые повреждения с последующей потерей зрения.
Применение капель Дорзоптик Комби Эко:
1. Перед применением препарата следует тщательно вымыть руки.
2. Если упаковка или флакон повреждены, не следует применять капли.
3. Следует убедиться, что герметичное кольцо на крышке не повреждено. Перед первым применением следует открутить крышку: может ощущаться незначительное сопротивление при разрыве гарантийного кольца.
4. При повреждении гарантийного кольца во время первого открытия его следует снять и выбросить во избежание травм.
5. Необходимо наклонить голову назад и осторожно оттянуть нижнее веко, чтобы образовалось пространство между глазным яблоком и веком. Следует избегать контакта между наконечником капельницы и глазом, веками или пальцами.
6. Осторожно нажмите на стенки флакона и дайте капли попасть в глаз. Обратите внимание, что задержка между сжатием флакона и выпадением капли может занять несколько секунд. Не нажимайте слишком сильно. Если вы не знаете как вводить капли, спросите врача, фармацевта или медсестру.
7. Затем прижмите носослезный канал примерно на 2 минуты (нажимая пальцем на угол глаза у носа), закройте глаза и держите их закрытыми в течение этого времени. Это гарантирует, что капля поглощается глазом и что количество средства, которое пройдет через слезный канал к носу, вероятно уменьшится.
8. Не следует касаться наконечником капельницы поверхности глаза или окружающих тканей.
9. Если врач назначил применение лекарственного средства в конъюнктивальный мешок другого глаза, необходимо повторить пункты 5–6 и 7.
10. После использования и перед повторным применением флакон необходимо встряхнуть один раз, держа флакон наконечником вниз, не касаясь наконечника капельницы, чтобы удалить остатки раствора в наконечнике. Это необходимо для обеспечения доставки следующих капель. После закапывания закрутите крышку на флаконе.
Если капля не попала в глаз пациента, следует попробовать снова.
Дети
Дорзоптик Комби Эко не применяют детям, поскольку нет данных об эффективности и безопасности для пациентов детского возраста.
Побочные реакции
О нижеперечисленных побочных реакциях сообщалось при применении лекарственного средства Дорзоптик Комби Эко или одного из его компонентов. Частота: очень частые (≥1/10), частые (от ≥1/100 до <1/10), нечастые (от ≥1/1000 до <1/100), единичные (от ≥1/10000 до <1/1,000), неизвестно (нельзя установить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы
Дорзоламид с тимололом
Единичные: признаки и симптомы системных аллергических реакций, в том числе ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь, анафилактическая реакция.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Единичные: признаки и симптомы аллергических реакций, в том числе ангионевротический отек, крапивница, очаговая и множественная сыпь, анафилактическая реакция.
Неизвестно**: зуд.
Нарушение обмена веществ и питания
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Неизвестно**: гипогликемия.
Нарушения психики
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Нечастые: депрессия*.
Единичные: бессонница, кошмарные сновидения, потеря памяти.
Неизвестно: галлюцинации.
Со стороны нервной системы
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор
Частые: головные боли*.
Единичные: головокружение*, парестезия*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Частые: головные боли*.
Нечастые: головокружение*, обморок*.
Единичные: парестезия*, усиление симптомов миастении гравис, снижение полового влечения (либидо)*, геморрагический инсульт*, церебральная ишемия.
Со стороны органов зрения
Дорзоламид с тимололом
Очень часты: жжение и покалывание.
Частые: конъюнктивальная инъекция, нечеткость зрения, эрозия роговицы, зуд в глазу, слезотечение.
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор
Частые: воспаление век*, раздражение век*.
Нечастые: иридоциклит*.
Единичные: раздражение глаз, включая покраснение*, боль в глазах*, шелушение век*, временная миопия (исчезающая при прекращении лечения), отек роговицы*, снижение внутриглазного давления*, отслоение сосудистой оболочки глаза (требующее проведения фильтрационной операции)*, ощущение постороннего тела.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Частые: признаки и симптомы раздражения глаз, в том числе блефарит*, кератит*, снижение чувствительности роговицы, сухость глаз*.
Нечастые: нарушение зрения, включая рефракционные нарушения (в некоторых случаях из-за отличия миотических средств)*.
Единичные: птоз, диплопия, отслоение сосудистой оболочки глаза, что требовало проведения фильтрационной операции* (см. раздел «Особенности применения»).
Неизвестно: зуд, слезотечение, краснота, нечеткость зрения, эрозия роговицы.
Со стороны органов слуха и равновесия
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Единичные: звон в ушах*.
Со стороны сердца
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Нечастые: брадикардия*.
Единичные: боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, отек, аритмия, застойная сердечная недостаточность, остановка сердца, блокада сердца.
Неизвестно: атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточность, пальпитация.
Со стороны сосудов
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Единичные: гипотензия*, хромота, феномен Рейно*, ощущение холода в кистях и стопах*.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Дорзоламид с тимололом
Частые: синусит.
Единичные: одышка, дыхательная недостаточность, ринит, бронхоспазм.
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор
Единичные: носовое кровотечение*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Нечастые: затрудненное дыхание (одышка)*.
Единичные: бронхоспазм (преимущественно у пациентов с уже имеющимся бронхоспатическим заболеванием)*, дыхательная недостаточность, кашель*.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Дорзоламид с тимололом
Очень частые: дисгевзия (изменение вкусовых ощущений).
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор
Частые: тошнота*.
Единичные: раздражение в горле, сухость во рту*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Нечастые: тошнота*, диспепсия*.
Единичные: диарея, сухость во рту*.
Неизвестно: дисгевзия (изменение вкусовых ощущений), боли в животе, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Дорзоламид с тимололом
Единичные: контактный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор
Единичные: сыпь*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Единичные: алопеция*, псориатическая сыпь или обострение псориаза*.
Неизвестно: сыпь на коже.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Единичные: системная красная волчанка.
Неизвестно: миалгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Дорзоламид с тимололом
Нечастые: уролитиаз.
Со стороны половых органов и молочных желез
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Единичные: болезнь Пейрони*, снижение полового влечения (либидо).
Неизвестно: половая дисфункция.
Общие нарушения и нарушения в месте введения
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор
Частые: астения/слабость*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Нечастые: астения/слабость*.
* Побочное действие, которое отмечалось после применения дорзоламида с тимололом.
**Дополнительные побочные реакции, которые наблюдались при применении офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов и могут возникать при применении лекарственного средства.
Срок годности
2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Срок годности после первого открытия — 90 дней.
Флакон хранить плотно укупоренным.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
5 мл раствора в полиэтиленовом флаконе-капельнице емкостью 5 мл с крышкой с гарантийным кольцом. По 1 или 3 флакона в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Варшавский фармацевтический завод Польфа АО, Польша/
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA Poland.