Киев
Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco)

Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
425,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
445,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
445,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
425,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
425,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
500,97
Экономия при брони: -68,60 грн
432,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
425,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
466,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
496,51
Экономия при брони: -46,33 грн
450,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
460,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
425,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
412,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
499,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
503,00
Экономия при брони: -77,70 грн
425,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
470,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
500,26
Экономия при брони: -88,53 грн
411,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
448,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
500,22
Экономия при брони: -60,27 грн
439,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
436,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -64,50 грн
425,30 грн
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