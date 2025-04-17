Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
500,97
Экономия при брони: -68,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
496,51
Экономия при брони: -46,33 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
499,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
503,00
Экономия при брони: -77,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
500,26
Экономия при брони: -88,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
500,22
Экономия при брони: -60,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -64,50 грн