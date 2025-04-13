Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 666 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
489,51
Экономия при брони: -38,18 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
499,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
485,51
Экономия при брони: -34,18 грн