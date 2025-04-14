Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
435,94
Экономия при брони: -20,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
431,82
Экономия при брони: -15,97 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
503,45
Экономия при брони: -72,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
487,63
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
499,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
522,62
Экономия при брони: -24,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
438,11
Экономия при брони: -25,77 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
428,17
Экономия при брони: -16,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
502,42
Экономия при брони: -25,81 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
532,46
Экономия при брони: -34,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
411,43
Экономия при брони: -21,75 грн