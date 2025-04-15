Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
499,60 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
497,54
Экономия при брони: -46,21 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
420,92
Экономия при брони: -20,84 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
500,20
Экономия при брони: -87,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,30
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
419,03
Экономия при брони: -24,12 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
442,70
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,60
Экономия при брони: -0,90 грн