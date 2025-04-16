Дорзоптик Комби Эко (Dorzoptik Combi Eco)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
423,53
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
472,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
433,15
Экономия при брони: -20,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
424,33
Экономия при брони: -22,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
433,79
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
401,98
Экономия при брони: -55,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
499,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
508,08
Экономия при брони: -73,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
402,48
Экономия при брони: -56,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дорзоптик Комби Эко капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
413,30
Экономия при брони: -0,40 грн