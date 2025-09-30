Фармакодинамика.

Бримонидин является агонистом α2-адренергических рецепторов. Сродство бримонидина с α2-адренергическими рецепторами в 1000 раз выше сродства с α1-адренергическими рецепторами. Благодаря этому бримонидин не вызывает расширения зрачков, стеноза капилляров ксеногенных трансплантатов сетчатки у человека.

У людей бримонидина тартрат после введения в конъюнктивальный мешок снижает внутриглазное давление, минимально влияя на работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Ограниченные данные о применении препарата пациентам с бронхиальной астмой не подтвердили возникновения побочного действия.

Бримонидин характеризуется быстрым началом действия, а его максимальное гипотензивное действие возникает через 2 ч после применения. В двух клинических исследованиях, проведенных в течение года, бримонидин снижал внутриглазное давление примерно на 4–6 мм ртутного столба.

Согласно флюорофотометрическим исследованиям на животных и людях, бримонидина тартрат проявляет двойной механизм действия. Вероятно, бримонидин снижает внутриглазное давление путем уменьшения синтеза внутриглазной жидкости и усиления увеосклерального оттока.

Клинические исследования подтверждают, что бримонидин можно эффективно комбинировать с блокаторами β-адренорецепторов для местного применения. Краткосрочные клинические исследования подтверждают также, что бримонидин оказывает существенное клиническое аддитивное действие в сочетании с травопростом (6 недель) и латанопростом (3 месяца).

Фармакокинетика.

После 10 дней введения в конъюнктивальный мешок раствора 0,2% 2 раза в сутки наблюдалась низкая концентрация бримонидина в плазме крови (Cmax составляла в среднем 0,06 нг/мл).

После многократного применения (2 раза в сутки в течение 10 дней) зафиксирована небольшая кумуляция препарата в крови. Площадь под фармакокинетической кривой «концентрация — время» в течение 12 часов в равновесном состоянии (AUC0–12 ч) составляла 0,31 нг · ч/мл по сравнению с 0,23 нг · ч/мл после введения первой дозы. Средний период полувыведения из общего кровообращения после местного введения составлял примерно 3 часа.

После местного введения бримонидин связывается с белками плазмы примерно на 29%.

In vitro и in vivo бримонидин обратимо связывается с меланином в тканях глаза. После 2 недель местного применения препарата концентрация бримонидина в радужной оболочке, цилиарном теле и сосудистой/сетчатой оболочке была в 3–17 раз больше, чем после введения единичной дозы. Не выявлено накопления лекарственного средства в случае отсутствия меланина.

Значение связывания с меланином у людей не изучено. Однако не были подтверждены неблагоприятные побочные офтальмологические реакции в биомикроскопических исследованиях глаз у пациентов, получавших лечение бримонидином, в период до 1 года. Симптомы токсического влияния на органы зрения также не были подтверждены в исследованиях на животных, которым в течение года вводили бримонидина тартрат в дозах, которые в 4 раза превышали дозы, рекомендованные для людей.

После перорального приема у людей бримонидин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, а затем быстро выводится из организма. Значительный процент дозы (около 75%) выводится в виде метаболитов с мочой в течение 5 дней; не было обнаружено наличия неизмененного препарата в моче. Исследования in vitro с применением ткани печени животных и людей указывают, что метаболические изменения бримонидина происходят в основном с участием альдегидоксидазы и цитохрома P450. Таким образом, главным путем выведения препарата из системы кровообращения является печеночный метаболизм.

Кинетический профиль

Не выявлено существенных отклонений от пропорциональной зависимости между дозой бримонидина, максимальной концентрацией в плазме крови Cmax и AUC после разового введения лекарственного средства в концентрациях 0,08%, 0,2% и 0,5% соответственно.

Пациенты пожилого возраста

Cmax, AUC и период полувыведения бримонидина после однократной дозы имеют схожие значения у пациентов пожилого возраста (в возрасте от 65 и старше) и у молодых пациентов. Данные наблюдения указывают на отсутствие зависимости между возрастом и всасыванием лекарственного средства в систему общего кровообращения, а также его выведением.

Клинические исследования, продолжавшиеся 3 месяца (с участием пациентов пожилого возраста) подтвердили, что общее влияние бримонидина было крайне незначительным.