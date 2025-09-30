Бриглау эко (Briglau eco) (371707) - инструкция по применению ATC-классификация
Бриглау эко инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующее вещество: бримонидина тартрат;
1 мл раствора содержит бримонидина тартрата 2 мг;
вспомогательные вещества: спирт поливиниловый 40–88; натрия цитрат; кислота лимонная, моногидрат; натрия хлорид; кислота хлористоводородная разбавленная, 10% раствор; натрия гидроксид, 10% раствор; вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, желто-зеленый цвет раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Противоглаукомные и миотические средства. Код АТС S01Е А05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бримонидин является агонистом α2-адренергических рецепторов. Сродство бримонидина с α2-адренергическими рецепторами в 1000 раз выше сродства с α1-адренергическими рецепторами. Благодаря этому бримонидин не вызывает расширения зрачков, стеноза капилляров ксеногенных трансплантатов сетчатки у человека.
У людей бримонидина тартрат после введения в конъюнктивальный мешок снижает внутриглазное давление, минимально влияя на работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Ограниченные данные о применении препарата пациентам с бронхиальной астмой не подтвердили возникновения побочного действия.
Бримонидин характеризуется быстрым началом действия, а его максимальное гипотензивное действие возникает через 2 ч после применения. В двух клинических исследованиях, проведенных в течение года, бримонидин снижал внутриглазное давление примерно на 4–6 мм ртутного столба.
Согласно флюорофотометрическим исследованиям на животных и людях, бримонидина тартрат проявляет двойной механизм действия. Вероятно, бримонидин снижает внутриглазное давление путем уменьшения синтеза внутриглазной жидкости и усиления увеосклерального оттока.
Клинические исследования подтверждают, что бримонидин можно эффективно комбинировать с блокаторами β-адренорецепторов для местного применения. Краткосрочные клинические исследования подтверждают также, что бримонидин оказывает существенное клиническое аддитивное действие в сочетании с травопростом (6 недель) и латанопростом (3 месяца).
Фармакокинетика.
После 10 дней введения в конъюнктивальный мешок раствора 0,2% 2 раза в сутки наблюдалась низкая концентрация бримонидина в плазме крови (Cmax составляла в среднем 0,06 нг/мл).
После многократного применения (2 раза в сутки в течение 10 дней) зафиксирована небольшая кумуляция препарата в крови. Площадь под фармакокинетической кривой «концентрация — время» в течение 12 часов в равновесном состоянии (AUC0–12 ч) составляла 0,31 нг · ч/мл по сравнению с 0,23 нг · ч/мл после введения первой дозы. Средний период полувыведения из общего кровообращения после местного введения составлял примерно 3 часа.
После местного введения бримонидин связывается с белками плазмы примерно на 29%.
In vitro и in vivo бримонидин обратимо связывается с меланином в тканях глаза. После 2 недель местного применения препарата концентрация бримонидина в радужной оболочке, цилиарном теле и сосудистой/сетчатой оболочке была в 3–17 раз больше, чем после введения единичной дозы. Не выявлено накопления лекарственного средства в случае отсутствия меланина.
Значение связывания с меланином у людей не изучено. Однако не были подтверждены неблагоприятные побочные офтальмологические реакции в биомикроскопических исследованиях глаз у пациентов, получавших лечение бримонидином, в период до 1 года. Симптомы токсического влияния на органы зрения также не были подтверждены в исследованиях на животных, которым в течение года вводили бримонидина тартрат в дозах, которые в 4 раза превышали дозы, рекомендованные для людей.
После перорального приема у людей бримонидин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, а затем быстро выводится из организма. Значительный процент дозы (около 75%) выводится в виде метаболитов с мочой в течение 5 дней; не было обнаружено наличия неизмененного препарата в моче. Исследования in vitro с применением ткани печени животных и людей указывают, что метаболические изменения бримонидина происходят в основном с участием альдегидоксидазы и цитохрома P450. Таким образом, главным путем выведения препарата из системы кровообращения является печеночный метаболизм.
Кинетический профиль
Не выявлено существенных отклонений от пропорциональной зависимости между дозой бримонидина, максимальной концентрацией в плазме крови Cmax и AUC после разового введения лекарственного средства в концентрациях 0,08%, 0,2% и 0,5% соответственно.
Пациенты пожилого возраста
Cmax, AUC и период полувыведения бримонидина после однократной дозы имеют схожие значения у пациентов пожилого возраста (в возрасте от 65 и старше) и у молодых пациентов. Данные наблюдения указывают на отсутствие зависимости между возрастом и всасыванием лекарственного средства в систему общего кровообращения, а также его выведением.
Клинические исследования, продолжавшиеся 3 месяца (с участием пациентов пожилого возраста) подтвердили, что общее влияние бримонидина было крайне незначительным.
Показания
Применяют для снижения повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой или повышенным внутриглазным давлением:
- в виде монотерапии, если местное применение блокаторов β-адренорецепторов противопоказано;
- в составе комбинированной терапии с другими лекарственными средствами, снижающими внутриглазное давление, если снижение давления при применении этих препаратов недостаточное.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к бримонидина тартрату или другим компонентам лекарственного средства.
Детский возраст (до 18 лет).
Противопоказано применять пациентам, получающим лечение ингибиторами моноаминооксидазы (MAO), а также антидепрессантами, влияющими на норадренергическую передачу (например, трициклические антидепрессанты и миансерин).
Особенности применения
Следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства пациентам с обостренным или нестабильным и неконтролируемым заболеванием системы кровообращения.
У некоторых пациентов (12,7%) в процессе клинических исследований были отмечены случаи реакции гиперчувствительности в области глаз после применения бримонидина.
При возникновении аллергических реакций следует прекратить применение бримонидина. Отмечались замедленные реакции гиперчувствительности, связанные с глазами после применения бримонидина, при этом некоторые сообщения касались реакций, связанных с повышением внутриглазного давления.
С осторожностью следует назначать лекарственное средство Бриглау ЭКО пациентам с депрессией, церебральной и коронарной недостаточностью, синдромом Рейно, при ортостатической гипотензии и облитерирующем тромбангиите.
Не проводились исследования по применению препарата пациентами с печеночной или почечной недостаточностью, поэтому необходима осторожность при применении бримонидина этими пациентами.
Способ применения и дозы
Применение взрослыми, включая пациентов пожилого возраста.
Рекомендуется введение 1 капли бримонидина в больной глаз (глаза) 2 раза в сутки с перерывом примерно 12 часов. Для пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется. Для понижения системной абсорбции непосредственно после закапывания лекарственного средства рекомендуется прижать и удерживать в течение 1 минуты слезный мешок во внутреннем углу глаза (нажатие слезной точки).
В случае применения более одного лекарственного офтальмологического средства для местного применения рекомендуется соблюдение перерывов между их применением не менее 5–15 минут.
Применение при почечной и печеночной недостаточности.
Не проводились исследования по применению бримонидина пациентами с нарушениями функции печени или почек.
Дети
Эффективность и безопасность применения бримонидина у детей не исследованы, поэтому лекарственное средство не следует применять детям.
Побочные реакции
Чаще возникают следующие побочные действия (у 22–25% пациентов): сухость слизистой ротовой полости, гиперемия конъюнктивы и ощущение жжения/покалывания глаз. Вышеперечисленные симптомы обычно носят временный характер и не требуют прерывания лечения.
Симптомы аллергических реакций в области глаз наблюдались у 12,7% пациентов, участвовавших в клинических исследованиях (являясь причиной прекращения участия в исследовании 11,5% пациентов). Эти реакции в основном возникали между 3-м и 9-м месяцами лечения.
В пределах каждой группы по частоте возникновения побочные эффекты перечислены в соответствии с ослаблением их проявления. Частота побочных эффектов классифицируется следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны сердца.
Частота неизвестна: аритмия (в том числе брадикардия и тахикардия).
Со стороны нервной системы.
Очень часто: головная боль, сонливость.
Часто: головокружение, нарушение вкуса.
Очень редко: потеря сознания.
Со стороны органов зрения.
Очень часто: раздражение глаз (гиперемия конъюнктивы, ощущение жжения и покалывания, зуд, фолликулез конъюнктивы, ощущение инородного тела), снижение остроты зрения — аллергическое воспаление век и конъюнктивит, аллергическое воспаление конъюнктивы, аллергические реакции в области глаз и фолликулярный конъюнктивит.
Часто: местное раздражение (отек и гиперемия век, воспаление краев век, отек конъюнктив и наличие выделений из конъюнктивального мешка, боль в глазах и слезотечение), фоточувствительность, повреждение и изменение цвета эпителия роговицы, сухость глаз, обесцвечивание конъюнктивы, нарушение зрения, конъюнктивит.
Очень редко: воспаление радужной оболочки, сужение зрачков.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения.
Часто: симптомы со стороны верхних дыхательных путей.
Нечасто: сухость слизистой оболочки носа.
Редко: одышка.
Со стороны желудочно-кишечного тракта.
Очень часто: сухость слизистой ротовой полости.
Часто: желудочно-кишечные расстройства.
Нарушения со стороны сосудов.
Очень редко: артериальная гипотензия, гипертензия.
Общие нарушения и нарушения в месте введения.
Очень часто: усталость.
Часто: слабость (астения).
Со стороны иммунной системы.
Нечасто: общие аллергические реакции.
Со стороны психики.
Нечасто: депрессия.
Очень редко: бессонница.
Ниже приведены побочные эффекты, которые наблюдались в клинической практике в постмаркетинговый период при применении лекарственного препарата, содержащего бримонидина тартрат, в виде раствора глазных капель. Поскольку данные получены из добровольных сообщений, количество пациентов, у которых возникали побочные реакции, неизвестно, поэтому невозможно оценить частоту их возникновения.
Со стороны органов зрения.
Воспаление радужной оболочки и ресничного тела (воспаление сосудистой оболочки переднего сегмента глаза); зуд век.
Со стороны кожи и подкожных тканей.
Кожные реакции, которые включают эритему, отек лица, зуд, сыпь и расширение кровеносных сосудов.
У новорожденных и младенцев, у которых элементом терапии врожденной глаукомы было применение бримонидина, наблюдались симптомы его передозировки, такие как потеря сознания, летаргия, чувство сонливости, снижение артериального давления, вялость, брадикардия, гипотермия, цианоз, бледность, задержка дыхания и апноэ.
Срок годности
2 года.
Не применять лекарственное средство по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности после первого открытия — 90 дней.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл раствора в полиэтиленовом флаконе-капельнице с крышкой с гарантийным кольцом.
По 1 или по 3 флакона в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Варшавский фармацевтический завод Польфа АО, Польша/Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA Poland.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Карольковая 22/24, 01–207 Варшава, Польша/22/24 Karolkowa Str., 01–207 Warsaw, Польша.
Заявитель
Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» С.А./Pharmaceutical Works «POLPHARMA» S.A.