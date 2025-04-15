Бриглау эко (Briglau eco)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
385,77
Экономия при брони: -15,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
404,37
Экономия при брони: -34,23 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
396,68
Экономия при брони: -43,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
397,71
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
399,70
Экономия при брони: -15,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
400,71
Экономия при брони: -25,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
385,99
Экономия при брони: -16,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
401,01
Экономия при брони: -25,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
388,88
Экономия при брони: -17,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
4.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
389,63
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
400,52
Экономия при брони: -24,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
389,16
Экономия при брони: -19,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
397,04
Экономия при брони: -55,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,59
Экономия при брони: -55,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,56
Экономия при брони: -22,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
400,86
Экономия при брони: -16,51 грн