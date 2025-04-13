Бриглау эко (Briglau eco)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
390,16
Экономия при брони: -14,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
402,41
Экономия при брони: -26,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,04
Экономия при брони: -16,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
388,42
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
396,45
Экономия при брони: -64,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
394,00
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
394,57
Экономия при брони: -18,85 грн