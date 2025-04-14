Киев
Бриглау эко (Briglau eco)

Бриглау эко (Briglau eco)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
361,92 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
398,97
Экономия при брони: -14,13 грн
384,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
376,66 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
382,46
Экономия при брони: -12,67 грн
369,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
391,14
Экономия при брони: -15,78 грн
375,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
405,73
Экономия при брони: -20,66 грн
385,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
347,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,27
Экономия при брони: -46,55 грн
345,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
371,70
Экономия при брони: -7,40 грн
364,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
389,74
Экономия при брони: -18,65 грн
371,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
394,79
Экономия при брони: -41,61 грн
353,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -13,40 грн
364,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
347,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
395,60
Экономия при брони: -26,27 грн
369,33 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
401,90
Экономия при брони: -30,81 грн
371,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -13,40 грн
364,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,12
Экономия при брони: -20,95 грн
371,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
386,10
Экономия при брони: -54,83 грн
331,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
397,85
Экономия при брони: -26,68 грн
371,17 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
369,07 грн
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