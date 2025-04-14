Бриглау эко (Briglau eco)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
398,97
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
382,46
Экономия при брони: -12,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
391,14
Экономия при брони: -15,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
405,73
Экономия при брони: -20,66 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,27
Экономия при брони: -46,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
371,70
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
389,74
Экономия при брони: -18,65 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
394,79
Экономия при брони: -41,61 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
395,60
Экономия при брони: -26,27 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
401,90
Экономия при брони: -30,81 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,12
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
386,10
Экономия при брони: -54,83 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
397,85
Экономия при брони: -26,68 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma