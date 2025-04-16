Бриглау эко (Briglau eco)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
363,10
Экономия при брони: -29,75 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
383,13
Экономия при брони: -52,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
400,49
Экономия при брони: -72,74 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
388,36
Экономия при брони: -18,56 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
392,76
Экономия при брони: -39,05 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
403,24
Экономия при брони: -49,53 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
377,30
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Новая Одесса, ул. Центральная, 204
44.8 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Аптека твоей родини
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
54.4 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 22-А
56.5 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma
404,34
Экономия при брони: -18,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Бриглау Эко капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница полиэтиленовый 5 мл №1
Polpharma