Камфомен® (Camphomen)
Камфомен инструкция по применению
Состав
Левоментол - 0,06 г/30 г
Масло касторовое рафинированное - 0,61 г/30 г
Масло камфорное 10% для наружного применения - 0,61 г/30 г
Масло эвкалиптовое - 0,61 г/30 г
Нитрофурал - 0,002 г/30 г
Фармакологические свойства
аэрозоль "Камфомен" оказывает противовоспалительное, антимикробное, противоотечное действие, обусловленное входящими в его состав компонентами. В механизме действия препарата значительную роль играют рефлекторные реакции, обусловленные раздражением чувствительных нервных окончаний. Раздражение рецепторов слизистых оболочек сопровождается стимуляцией образования и высвобождения энкефалинов, эндорфинов, пептидов, имеющих важное значение в регуляции проницаемости сосудов (полости носа, рта, глотки).
Показания Камфомен
острые воспаления верхних дыхательных путей, фарингит и ларингофарингит, ринит, назначают также в послеоперационный период при тонзиллэктомии и удалении полипов.
Применение Камфомен
перед ингаляцией препарата с распылителя снимают предохранительный колпачок, распылитель вводят в полость носа (на глубину 0,5 см) или рта и нажимают на его основание. Содержимое баллона в мелкодисперсном состоянии распыляется в полости рта или носа. За одно нажатие распыляется 0,1 г препарата. Распыление проводят в момент вдоха. За один сеанс производят 1–2–3 распыления. Частота ингаляций обычно составляет 3–4 раза в сутки. Ингаляции проводят после еды.
Противопоказания
не рекомендуется назначать детям в возрасте до 5 лет и больным, работающим в условиях большой запыленности (мучное, табачное, асбестовое и цементное производства).
Побочные эффекты
иногда могут развиться реакции, обусловленные индивидуальной повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
Условия хранения
при температуре не выше 40 °С. Баллон следует предохранять от ударов, падений, воздействия прямых солнечных лучей, не распылять вблизи открытого огня. Отпускают без рецепта. Применяют по назначению врача.