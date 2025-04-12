перед ингаляцией препарата с распылителя снимают предохранительный колпачок, распылитель вводят в полость носа (на глубину 0,5 см) или рта и нажимают на его основание. Содержимое баллона в мелкодисперсном состоянии распыляется в полости рта или носа. За одно нажатие распыляется 0,1 г препарата. Распыление проводят в момент вдоха. За один сеанс производят 1–2–3 распыления. Частота ингаляций обычно составляет 3–4 раза в сутки. Ингаляции проводят после еды.