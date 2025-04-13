Киев (адрес не указан)
Доступно в 304 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
107,70
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
92,95
Экономия при брони: -19,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
102,20
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
89,90
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,94
Экономия при брони: -17,62 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,78
Экономия при брони: -3,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
107,69
Экономия при брони: -5,01 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,85
Экономия при брони: -17,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
91,86
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -25,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
107,70
Экономия при брони: -29,10 грн