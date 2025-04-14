Харьков (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
89,89
Экономия при брони: -17,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
102,20
Экономия при брони: -20,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
93,02
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
93,92
Экономия при брони: -10,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
92,77
Экономия при брони: -9,54 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
99,91
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,05
Экономия при брони: -18,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
2.4 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома