Киев
Производители на букву “С”

Стома35 препаратов

35 препаратов
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Ингалипт
Ингалипт
Аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 мл с распылителем №1
Стома
от 66,16 грн
в 821 аптеке
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Перметрин
Перметрин
Спрей 0,5 % баллон 50 г в пачке №1
Стома
от 104,50 грн
в 647 аптеках
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Носолин® Плюс
Носолин® Плюс
Спрей назальный баллон 30 г №1
Стома
от 117,60 грн
в 615 аптеках
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Олазоль®
Олазоль®
Аэрозоль баллон 60 г в пачке №1
Стома
от 101,40 грн
в 556 аптеках
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Энтеролакс
Энтеролакс
Таблетки 7,5 мг №10
Стома
от 40,18 грн
в 465 аптеках
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Лоратадин-Стома
Лоратадин-Стома
Таблетки 10 мг блистер №10
Стома
от 31,20 грн
в 378 аптеках
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Пропосол
Пропосол
Аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 50 г с распылит. №1
Стома
от 77,00 грн
в 370 аптеках
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Гексосепт®
Гексосепт®
Спрей для ротовой полости 0,2 % баллон 25 г №1
Стома
от 98,98 грн
в 355 аптеках
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Камфомен®
Камфомен®
Аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г с распылителем №1
Стома
от 72,50 грн
в 308 аптеках
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Перметрин
Перметрин
Раствор накожный 0,5 % флакон 50 г в пачке №1
Стома
от 32,00 грн
в 146 аптеках
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Каметон
Каметон
Аэрозоль баллон алюминиевый 30 г с распылителем №1
Стома
от 69,20 грн
в 114 аптеках
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Носолин® Плюс
Носолин® Плюс
Спрей назальный баллон 30 г тм tabula vita №1
Стома
от 82,67 грн
в 46 аптеках
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Энтеролакс
Энтеролакс
Таблетки 7,5 мг тм tabula vita №10
Стома
от 34,50 грн
в 44 аптеках
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Домперидон-Стома
Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блистер №30
Стома
от 45,00 грн
в 10 аптеках
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Домперидон-Стома
Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блистер тм solution pharm №30
Стома
от 104,10 грн
в 6 аптеках
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АНРЕ®-МАГ
АНРЕ®-МАГ
Таблетки 1,2 г с мандариновым вкусом №20
Стома
от 70,00 грн
в 5 аптеках
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АНРЕ®-МАГ
АНРЕ®-МАГ
Таблетки 1,2 г с мятным вкусом №20
Стома
от 70,00 грн
в 5 аптеках
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АНРЕ®-МАГ
АНРЕ®-МАГ
Таблетки 1,2 г с апельсиновым вкусом №20
Стома
от 70,00 грн
в 5 аптеках
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ГАСТРОЦИД АКТИВ "TABULA VITA"
ГАСТРОЦИД АКТИВ "TABULA VITA"
Таблетки №20
Стома
от 80,00 грн
в 5 аптеках
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Синма - М
Синма - М
№14 №1
Стома
от 506,90 грн
в 2 аптеках других городов
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