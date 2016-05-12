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35 препаратов
35 препаратов
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Ингалипт
Аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 мл с распылителем №1
Стома
от
66,16
грн
в 821 аптеке
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Перметрин
Спрей 0,5 % баллон 50 г в пачке №1
Стома
от
104,50
грн
в 647 аптеках
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Носолин® Плюс
Спрей назальный баллон 30 г №1
Стома
от
117,60
грн
в 615 аптеках
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Олазоль®
Аэрозоль баллон 60 г в пачке №1
Стома
от
101,40
грн
в 556 аптеках
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Энтеролакс
Таблетки 7,5 мг №10
Стома
от
40,18
грн
в 465 аптеках
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Лоратадин-Стома
Таблетки 10 мг блистер №10
Стома
от
31,20
грн
в 378 аптеках
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Пропосол
Аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 50 г с распылит. №1
Стома
от
77,00
грн
в 370 аптеках
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Гексосепт®
Спрей для ротовой полости 0,2 % баллон 25 г №1
Стома
от
98,98
грн
в 355 аптеках
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Камфомен®
Аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г с распылителем №1
Стома
от
72,50
грн
в 308 аптеках
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Перметрин
Раствор накожный 0,5 % флакон 50 г в пачке №1
Стома
от
32,00
грн
в 146 аптеках
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Каметон
Аэрозоль баллон алюминиевый 30 г с распылителем №1
Стома
от
69,20
грн
в 114 аптеках
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Носолин® Плюс
Спрей назальный баллон 30 г тм tabula vita №1
Стома
от
82,67
грн
в 46 аптеках
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Энтеролакс
Таблетки 7,5 мг тм tabula vita №10
Стома
от
34,50
грн
в 44 аптеках
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Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блистер №30
Стома
от
45,00
грн
в 10 аптеках
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Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блистер тм solution pharm №30
Стома
от
104,10
грн
в 6 аптеках
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АНРЕ®-МАГ
Таблетки 1,2 г с мандариновым вкусом №20
Стома
от
70,00
грн
в 5 аптеках
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АНРЕ®-МАГ
Таблетки 1,2 г с мятным вкусом №20
Стома
от
70,00
грн
в 5 аптеках
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АНРЕ®-МАГ
Таблетки 1,2 г с апельсиновым вкусом №20
Стома
от
70,00
грн
в 5 аптеках
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ГАСТРОЦИД АКТИВ "TABULA VITA"
Таблетки №20
Стома
от
80,00
грн
в 5 аптеках
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Синма - М
№14 №1
Стома
от
506,90
грн
в 2 аптеках других городов
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