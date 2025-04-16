Николаев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,78
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
92,86
Экономия при брони: -20,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
102,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
91,84
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
96,45
Экономия при брони: -5,18 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
91,20
Экономия при брони: -10,46 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
97,15
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
92,42
Экономия при брони: -10,85 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,72
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -31,10 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
106,86
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
107,70
Экономия при брони: -35,10 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
96,70
Экономия при брони: -5,44 грн