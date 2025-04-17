Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -30,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
108,32
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,20
Экономия при брони: -17,71 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
107,70
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,80
Экономия при брони: -18,34 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,67
Экономия при брони: -18,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
102,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
102,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
90,57
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
102,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
102,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
103,70
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Камфомен® аэрозоль баллон аэрозольный алюминиевый 30 г №1
Стома
94,59
Экономия при брони: -3,65 грн