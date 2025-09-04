Диемоно (Diemono) (363367) - инструкция по применению ATC-классификация
Диемоно инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: диеногест;
1 таблетка содержит 2 мг диеногеста;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, магния стеарат, гипромелоза 15 сР, титана диоксид (Е 171), макрогол 4000, натрия цитрат.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые белые таблетки, покрытые пленочной оболочкой без дефектов покрытия, с тиснением «m» с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половых органов. Прогестогены. Производные прегнадиена. Диеногест.
Код ATС G03D B08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диеногест является производным нортестостерона без андрогенной и с определенной антиандрогенной активностью, которая составляет около одну треть активности ацетата ципротерона. Диеногест связывается с рецепторами прогестерона в матке только с 10% относительной аффинностью. Вопреки низкой аффинности к рецепторам прогестерона диеногест оказывает сильный прогестогенный эффект in vivo. Диеногест не проявляет значительной андрогенной, минералокортикоидной или глюкокортикоидной активности in vivo.
Диеногест влияет на эндометриоз, уменьшая эндогенную продукцию эстрадиола и благодаря чему ингибирует трофические эффекты эстрадиола как на эутопический, так и на эктопический эндометрий. При непрерывном применении диеногест приводит к созданию гипоэстрогенной, гипергестагенной эндокринной среды, что влечет за собой начальную децидуализацию ткани эндометрия с последующей атрофией эндометриоидных очагов.
Данные по эффективности
Преимущество препарата диеногеста по 2 мг по сравнению с плацебо было продемонстрировано в ходе трехмесячного исследования с участием 198 пациенток с эндометриозом. Боль в области таза, связанную с эндометриозом, измеряли с помощью визуальной аналоговой шкалы (0–100 мм). После 3 месяцев лечения с применением диеногеста по 2 мг была определена статистически достоверная разница по сравнению с плацебо (∆ = 12,3 мм; 95% ДИ: 6,4–18,1; p < 0,0001) и продемонстрировано клинически значимое уменьшение боли по сравнению с показателями до начала лечения (среднее уменьшение = 27,4 мм ± 22,9).
Через 3 месяца лечения уменьшение боли в области малого таза, ассоциированной с эндометриозом, на 50% или более, было достигнуто у 37,3% пациенток, получавших диеногест по 2 мг (плацебо: 19,8%) без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего средства; уменьшение боли в области малого таза, связанной с эндометриозом, на 75% или более, также без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего средства, было достигнуто у 18,6% пациенток, получавших диеногест по 2 мг (плацебо: 7,3%).
Открытое продолжение этого плацебо-контролируемого исследования показало непрерывное уменьшение связанной с эндометриозом боли в области таза при лечении продолжительностью до 15 месяцев.
Результаты плацебо-контролируемых исследований подтверждены результатами, полученными в ходе шестимесячного исследования с активным контролем по сравнению с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона с участием 252 пациенток с эндометриозом.
В трех исследованиях с участием 252 пациенток, получавших диеногест в суточной дозе 2 мг, было продемонстрировано существенное снижение эндометриоидных поражений через 6 месяцев лечения.
В ходе небольшого исследования (n = 8 на группу дозировки) было продемонстрировано, что применение диеногеста суточной дозой 1 мг в сутки обеспечило отсутствие овуляции уже через 1 месяц терапии. Противозачаточную эффективность диеногеста по 2 мг в более масштабных исследованиях не оценивали.
Данные по безопасности
Уровень эндогенного эстрогена только умеренно угнетается при применении диеногеста по 2 мг.
В настоящее время результаты долгосрочных исследований минеральной плотности костей (МПК) и риска переломов у пациенток, получавших диеногест по 2 мг, недоступны. МПК оценивали у 21 взрослой пациентки до и после 6 месяцев приема диеногеста по 2 мг, снижения среднего показателя МПК выявлено не было.
У 29 пациенток, получавших лейпрорелина ацетат (ЛА), за тот же период среднее снижение составило 4,04% ± 4,84 (∆ между группами = 4,29%, 95% ДИ: 1,93–6,66, р<0,0003).
Не наблюдалось значительного влияния на стандартные лабораторные показатели (в том числе на результаты анализа крови, биохимического анализа крови, уровень печеночных ферментов, уровень липидов и HbA1С), при лечении диеногестом по 2 мг в течение 15 месяцев (n=168).
Данные по безопасности для подростков
Безопасность диеногеста по 2 мг по показателям МПК исследовали в ходе неконтролируемого клинического исследования в течение 12 месяцев с участием 111 пациенток подросткового возраста (в возрасте 12 — <18 лет) с клинически подозреваемым или подтвержденным эндометриозом. Среднее относительное изменение МПК поясничного отдела позвоночника (L2 — L4) по сравнению с показателями до начала лечения у 103 пациенток, которым осуществляли измерение МПК, составило –1,2%. Повторное измерение через 6 месяцев после окончания лечения в подгруппе пациенток с пониженными значениями МПК свидетельствовало о повышении МПК до –0,6%.
Безопасность длительной терапии
Было проведено долгосрочное послерегистрационное активное наблюдательное исследование с целью изучения частоты возникновения или ухудшения клинически значимой депрессии и анемии. В исследовании принимали участие 27 840 женщин с недавно назначенной гормональной терапией эндометриоза, которые проходили наблюдение в течение срока до 7 лет.
Всего 3023 женщины начинали лечение по назначению 2 мг диеногеста, а 3371 пациентки — по назначению других утвержденных лекарственных средств для лечения эндометриоза. Общее скорректированное соотношение риска анемии при сравнении пациенток, принимавщих диеногест, и пациенток, принимавших другие утвержденные лекарственные средства для лечения эндометриоза, составило 1,1 (95% ДИ: 0,4 — 2,6). Скорректированное соотношение риска депрессии при сравнении пациенток, принимавших диеногест, и пациенток, принимавших другие утвержденные лекарственные средства для лечения эндометриоза, составляло 1,8 (95% ДИ: 0,3–9,4). Нельзя исключить повышенный риск депрессии у пациенток, принимающих диеногест по сравнению с другими утвержденными лекарственными средствами для лечения эндометриоза.
Фармакокинетика.
Абсорбция
При пероральном приеме происходит быстрая и полная абсорбция диеногеста. Максимальная концентрация в сыворотке крови, 47 нг/мл, достигается в течение 1,5 ч после однократного приема. Биодоступность составляет около 91%. Фармакокинетика диеногеста зависит от дозы в диапазоне доз 1–8 мг.
Распределение
Диеногест связывается с сывороточным альбумином и не связывается с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ), или глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). Только 10% от общей концентрации диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% — неспецифически связаны с альбумином.
Очевидный объем распределения диеногеста составляет 40 л.
Биотрансформация
Диеногест полностью метаболизируется известными путями метаболизма стероидов, с образованием преимущественно эндокринологически неактивных метаболитов. На основании исследований in vitro и in vivo CYP3A4 является главным ферментом, участвующим в метаболизме диеногеста. Выведение этих метаболитов происходит очень быстро, при этом диеногест в неизмененном виде остается главной фракцией в плазме крови.
Скорость клиренса из сыворотки крови составляет 64 мл/мин.
Выведение
Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается двухфазно. Продолжительность периода полувыведения в терминальной фазе составляет около 9–10 часов. Диеногест выводится в виде метаболитов с мочой и калом в соотношении приблизительно 3:1 после перорального приема в дозе 0,1 мг/кг. Период полувыведения метаболитов с мочой составляет 14 часов. После приема внутрь примерно 86% введенной дозы выводится из организма в течение шестидневного периода, большая часть этого количества выводится в первые 24 часа, главным образом с мочой.
Состояние динамического равновесия
Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном приеме концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,24 раза, достигая равновесного состояния после 4 дней применения. Фармакокинетика диеногеста после повторного применения диеногеста в дозе 2 мг может быть прогнозирована на основании данных по фармакокинетике одной дозы.
Пациенты с почечной недостаточностью
Специализированных исследований диеногеста по 2 мг при применении пациентам с нарушением функции почек не проводили.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Специализированных исследований диеногеста по 2 мг при применении пациентам с нарушением функции печени не проводили.
Доклинические данные по безопасности
Данные доклинических исследований не свидетельствуют о наличии специфического риска для человека на основании стандартных исследований токсичности при многократном приеме, генотоксичности, канцерогении и токсического воздействия на репродуктивную функцию. Однако следует учитывать, что половые стероиды могут способствовать росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей.
Показания
Лечение эндометриоза.
Противопоказания
Диемоно® не следует применять в случае наличия какого-либо из нижеперечисленных состояний или заболеваний. Эта информация частично получена на основе применения других препаратов, содержащих только прогестоген. Если любое из этих состояний или заболеваний возникает при применении Диемоно®, прием препарата следует немедленно прекратить:
- гиперчувствительность к активному веществу или к каким-либо вспомогательным веществам, входящим в состав препарата;
- венозная тромбоэмболия в активной форме;
- артериальные или кардиоваскулярные заболевания в настоящее время или в анамнезе (например, инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца);
- сахарный диабет с поражением сосудов;
- тяжелые заболевания печени в настоящее время или в анамнезе, пока показатели функций печени не вернутся в норму;
- опухоли печени в настоящее время или в анамнезе (доброкачественные или злокачественные);
- известные или подозреваемые злокачественные опухоли, зависящие от половых гормонов;
- вагинальное кровотечение невыясненной этиологии.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Примечание: для выявления возможных взаимодействий следует ознакомиться с инструкциями для медицинского применения лекарственных средств, принимаемых одновременно.
Влияние других препаратов на Диемоно®
Метаболизм прогестогенов, включая диеногест, осуществляется главным образом системой цитохрома Р450 3А4 (CYP3A4), расположенной в слизистой кишечника и в печени. Поэтому индукторы или ингибиторы CYP3A4 могут оказывать влияние на метаболизм прогестогена.
Увеличение клиренса половых гормонов из-за индукции ферментов может уменьшить терапевтический эффект Диемоно® и привести к побочным реакциям, например, к изменениям характера менструального кровотечения.
Уменьшение клиренса половых гормонов из-за угнетения фермента может вызвать увеличение показателей экспозиции диеногеста, что может привести к развитию побочных реакций.
- Вещества, повышающие клиренс половых гормонов (снижение эффективности вследствие индуцирования ферментов), например: фенитоин, барбитураты, примидон, карбамазепин, рифампицин, а также, возможно, окскарбазепин, топирамат, фельбамат, гризеофульвин и препараты, содержащие зверобой (Hypericum perforatum).
Индукция ферментов возможна после нескольких дней лечения. Максимальную индукцию ферментов, как правило, наблюдают спустя несколько недель. После прекращения лечения индукция ферментов может сохраняться в течение четырех недель.
Действие индуктора CYP 3А4 рифампицина изучалось в исследовании с включением здоровых женщин в постклимактерическом периоде. Одновременное применение рифампицина и эстрадиола валерата/диеногеста в таблетках привело к существенному снижению равновесной концентрации и показателей системного воздействия диеногеста и эстрадиола. Системное влияние диеногеста и эстрадиола в равновесном состоянии, измеренное по значению AUC(0–24 ч), уменьшилось на 83% и 44% соответственно.
- Вещества с различным влиянием на клиренс половых гормонов.
При одновременном применении с половыми гормонами большого количества комбинаций ингибиторов ВИЧ-протеазы и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, включая комбинации ингибиторов ВГС (вируса гепатита С), возможно увеличение или уменьшение уровня прогестина в плазме крови. Совокупное влияние таких изменений может оказаться клинически значимым в некоторых случаях.
- Вещества, снижающие клиренс половых гормонов (ингибиторы ферментов): диеногест является субстратом цитохрома P450 (CYP) 3A4.
Клиническая значимость потенциальных взаимодействий с ингибиторами ферментов остается неизвестной.
Одновременное применение сильнодействующих ингибиторов CYP3A4 может повышать концентрацию диеногеста в плазме крови. При одновременном применении с сильнодействующим ингибитором фермента CYP3A4, кетоконазолом, наблюдалось повышение значения AUC(0–24 ч) диеногеста в равновесном состоянии в 2,9 раза. Одновременное применение с умеренным ингибитором, эритромицином, приводило к повышению значения AUC(0–24 ч) диеногеста в равновесном состоянии в 1,6 раза.
Влияние Диемоно® на другие лекарственные средства
По результатам исследований ингибирования in vitro клинически значимое взаимодействие диеногеста с другими лекарственными средствами, метаболизм которых опосредуется ферментами цитохрома P450, маловероятно.
Взаимодействие с пищевыми продуктами
Стандартизированная пища с высоким содержанием жиров не влияла на биодоступность Диемоно®.
Лабораторные анализы
Прием прогестогенов может повлиять на результаты некоторых лабораторных анализов, в частности на биохимические параметры печени, щитовидной железы, функции почек и надпочечников, уровни белков (носителей) в плазме крови (например, глобулина, связывающего кортикоиды, и фракции липидов), параметры метаболизма углеводов и показатели коагуляции и фибринолиза Изменения обычно остаются в пределах лабораторной нормы.
Особенности применения
Предостережения
Поскольку Диемоно® содержит только прогестоген, считается, что особые оговорки и меры безопасности при применении препаратов с содержанием только прогестогена также касаются Диемоно®.
В случае наличия или обострения любого из указанных ниже состояний/факторов риска индивидуальный анализ соотношения риска — пользы следует провести перед началом или продолжением терапии с применением Диемоно®.
Тяжелые маточные кровотечения
Маточное кровотечение, например, у женщин с аденомиозом матки или лейомиомой матки может усиливаться при применении Диемоно®. Если кровотечение выражено и не прекращается в течение длительного времени, оно может привести к анемии (в некоторых случаях тяжелой). В случае развития анемии следует рассмотреть целесообразность прекращения приема Диемоно®.
Изменение характера кровотечения
У большинства пациенток при приеме диеногеста по 2 мг происходит изменение характера менструального кровотечения (см. раздел «Побочные реакции»).
Нарушение кровообращения
В эпидемиологических исследованиях получено немного свидетельств связи препаратов с содержанием только прогестогена с ростом риска развития инфаркта миокарда или церебральной тромбоэмболии. Риск сердечно-сосудистых и церебральных явлений в некоторой степени связан с возрастом, артериальной гипертензией и курением. В женщин с гипертензией риск инсульта может несколько увеличиваться при применении препаратов, содержащих только прогестоген.
Некоторые исследования свидетельствуют о существовании определенного, однако, не статистически значимого увеличения риска развития венозной тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии), связанного с использованием препаратов, содержащих только прогестоген. Общеизвестными факторами, повышающими риск возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ), являются: личный или семейный анамнез (например, случаи ВТЭ у братьев или сестер или родителей в относительно молодом возрасте), возраст, ожирение, длительная иммобилизация, большие хирургические вмешательства или травмы. В случае длительной иммобилизации рекомендуется прекратить применение Диемоно® (в случае плановых операций не менее чем за 4 недели до ее проведения) и не возобновлять его прием снова раньше чем через 2 недели после полного восстановления подвижности.
Необходимо помнить о повышении риска развития тромбоэмболии в послеродовом периоде.
В случае возникновения симптомов венозных и артериальных тромботических заболеваний или подозрения на лечение следует прекратить немедленно.
Опухоли
Мета-анализ 54 эпидемиологических исследований свидетельствует о незначительном увеличении относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих оральные контрацептивы (ОК), главным образом содержащих эстроген-прогестоген. Такой повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте младше 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших КОК, незначительно относительно общего риска рака молочной железы. Существует одинаковый риск выявления рака молочной железы у женщин, принимавших препараты, содержащие только прогестоген или КОК. Хотя информация, касающаяся препаратов, содержащих только прогестоген, базируется на гораздо меньшем количестве женщин, которые их применяют, и поэтому она менее убедительна, чем данные, касающиеся КОК. Результаты этих исследований не дают доказательств существования причинно-следственной связи. Повышение риска может быть обусловлено более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих ОК, так и биологическим действием этих препаратов или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у женщин, когда-либо принимавших ОК, клинически менее выражен, чем у женщин, никогда не применявших оральные контрацептивы.
В единичных случаях у женщин, применявших гормональные вещества, подобные содержащей Диемоно®, наблюдали доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях такие опухоли приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличении печени или появлении признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени у женщин, принимающих Диемоно®.
Остеопороз
Изменение минеральной плотности костной ткани (МПКТ).
Применение диеногеста по 2 мг в терапии подростков (в возрасте 12 — < 18 лет) в течение 12 месяцев ассоциировалось со снижением среднего показателя минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в поясничном отделе позвоночника (L2 — L4). Среднее относительное изменение показателя МПКТ на этапе окончания лечения по сравнению с показателями до начала лечения составило 1,2% с диапазоном между –6% и 5% (ДИ 95%: –1,70% и –0,78%, n=103). Повторное измерение через 6 месяцев после окончания лечения в подгруппе с пониженными значениями МПКТ показало тенденцию к восстановлению (среднее относительное изменение от начальных показателей: –2,3% при завершении лечения и –0,6% через 6 месяцев после окончания лечения с диапазоном от — 9% до 6% (ДИ 95%: –1,20% и 0,06% [n=60]) Снижение минеральной плотности костной ткани имеет особое значение в подростковом возрасте и в ранний период полового созревания, критический период роста костей. Неизвестно, обусловит ли уменьшение МПКТ в этой популяции снижение пиковой костной массы и повышение риска перелома костей в пожилом возрасте (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Фармакодинамика»).
У пациенток, находящихся в группе повышенного риска остеопороза, необходима тщательная оценка соотношения пользы — риска до начала терапии с применением Диемоно®, поскольку эндогенный уровень эстрогена умеренно снижается в период терапии с применением этого лекарственного средства (см. раздел «Фармакодинамика»).
Адекватное поступление кальция и витамина D с питанием или в форме диетических добавок важно для здорового состояния костной ткани у женщин всех возрастных категорий.
Другие состояния
За состоянием пациенток с депрессией в анамнезе следует тщательно наблюдать и прекратить применение препарата при развитии выраженных проявлений депрессии.
Диеногест, как правило, не влияет на артериальное давление у нормотензивных женщин. В случае развития длительной клинически выраженной гипертензии во время применения Диемоно® рекомендуется отменить его и лечить гипертензию.
При рецидиве холестатической желтухи и/или зуда, возникавших в период беременности или предварительного применения половых стероидов, дальнейшее применение Диемоно® следует прекратить.
Диеногест может оказывать незначительное влияние на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе. Женщины, больные сахарным диабетом, в частности с гестационным сахарным диабетом в анамнезе, должны тщательно обследоваться при применении Диемоно®.
Иногда может развиваться хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать действия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения во время приема Диемоно®.
Вероятность внематочной беременности у женщин, которые используют для контрацепции препараты, содержащие только прогестоген, выше, чем у женщин, применяющих комбинированные оральные контрацептивы. Поэтому для женщин с внематочной беременностью в анамнезе или нарушением функций маточных труб назначать Диемоно® следует исключительно после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Во время применения Диемоно® возможно появление персистенции фолликулов (их часто называют функциональными кистами яичников). Большинство этих фолликулов бессимптомны, хотя некоторые могут сопровождаться болью в области таза.
Диемоно® содержит лактозу. 1 таблетка содержит 48,6 мг лактозы моногидрата. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать Диемоно®.
Это лекарственное средство содержит 23 мг цитрата натрия в одной таблетке. Следует быть осторожным при применении пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.
Способ применения и дозы
Способ применения
Оральное применение.
Режим дозировки
Принимать по 1 таблетке ежедневно без перерыва в применении препарата примерно в одно и то же время, запивая небольшим количеством жидкости. Таблетки можно принимать независимо от приема пищи.
Таблетки следует принимать регулярно независимо от вагинального кровотечения. Как только таблетки из одной упаковки закончились, начинать принимать таблетки из следующей упаковки, не делая перерывов в применении лекарственного средства.
Отсутствует опыт лечения препаратом Диемоно® пациенток с эндометриозом дольше 15 месяцев.
Прием препарата можно начать в любой день менструального цикла.
Прием любых гормональных контрацептивов следует прекратить до начала терапии Диемоно®. Если необходима контрацепция, следует дополнительно применять негормональный метод предотвращения беременности (например, барьерный метод).
Пропуск приема лекарственного средства
В случае пропуска приема таблетки, рвоты и/или диареи (которые имели место в течение 3–4 ч после приема таблетки) эффективность препарата Диемоно® может уменьшиться. При пропуске приема одной или нескольких таблеток 1 таблетку следует принять, как только женщина вспомнит об этом, а следующую принимать в обычное время. Аналогично, таблетку, не всосавшуюся из-за рвоты или диареи, следует заменить другой таблеткой.
Пациенты пожилого возраста
Отсутствуют соответствующие показания для применения Диемоно® в терапии пациенток пожилого возраста.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Применение Диемоно® в терапии пациенток с тяжелыми заболеваниями печени, имеющимися или в анамнезе противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).
Пациенты с почечной недостаточностью
Отсутствуют свидетельства необходимости коррекции дозы для пациенток с почечной недостаточностью.
Дети
Прием Диемоно® не показан детям и подросткам до наступления менархе.
Безопасность и эффективность таблеток диеногеста по 2 мг оценивали в неконтролируемом клиническом исследовании в течение более 12 месяцев, в которые было включено 111 пациенток-подростков (в возрасте 12 — < 18 лет) с клиническим подозрением на эндометриоз или подтвержденным диагнозом эндометриоз (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакодинамика»).
Побочные реакции
Побочные реакции описаны в соответствии с MedDRA. Применен наиболее подходящий термин MedDRA для описания определенной реакции и связанных состояний.
Побочные реакции чаще развиваются в течение первых месяцев после начала применения Диемоно® и исчезают при продолжении лечения. Могут наблюдаться изменения характера менструальных кровотечений, такие как кровомазание, нерегулярные кровотечения или аменорея. Сообщалось о последующих побочных реакциях у пациенток, получавших диеногест по 2 мг.
Побочными реакциями, о которых чаще всего сообщалось при лечении диеногестом по 2 мг, являются головная боль (9,0%), боль в молочных железах (5,4%), угнетенное настроение (5,1%) и акне (5,1%).
В дополнение у большинства пациенток, получавших диеногест по 2 мг, наблюдается изменение характера менструальных кровотечений. Характер менструальных кровотечений оценивали систематически с применением дневников пациенток и анализировали с применением метода ВОЗ в течение 90-дневного отчетного периода. В течение первых 90 дней лечения диеногестом по 2 мг наблюдали следующие характеры кровотечений (n = 290; 100%): аменорея (1,7%), нечастые кровотечения (27,2%), частые кровотечения (13,4%), нерегулярные кровотечения (35,2%), длительные кровотечения (38,3%), нормальное менструальное кровотечение, то есть ни одна из предыдущих категорий (19,7%). В течение четвертого референтного периода наблюдались следующие характеры кровотечений (n = 149; 100%): аменорея (28,2%), редкие кровотечения (24,2%), частые кровотечения (2,7%), нерегулярные кровотечения (21,5%)), длительные кровотечения (4,0%), нормальное менструальное кровотечение, то есть не относящееся ни к одной из предыдущих категорий (22,8%). Изменения характера менструальных кровотечений лишь иногда описаны как побочные реакции у пациенток (см. таблицу побочных реакций).
В таблице 1 указаны побочные реакции в соответствии с классификацией MedDRA (MedDRA SOCs), о которых сообщалось при лечении диеногестом по 2 мг, и их частота. В каждой группе побочные реакции указаны в порядке уменьшения частоты.
Частота определена на основании объединенных данных четырех клинических исследований с участием 332 пациенток (100%).
Таблица 1. Побочные реакции, клинические исследования III фазы, N=332
|Системы органов (MedDRA)
|Частые (≥ 1/100 — < 1/10)
|Нечастые (≥ 1/1000 — < 1/100)
|Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы
|анемия
|Нарушения метаболизма и расстройства питания
|повышение массы тела
|снижение массы тела
|Со стороны психической системы
|угнетенное настроение, нарушение сна, нервозность, утрата либидо, изменения настроения
|тревожность, депрессия, внезапные смены настроения
|Со стороны нервной системы
|головная боль, мигрень
|нарушение баланса вегетативной нервной системы, нарушения внимания
|Со стороны органов зрения
|сухость глаз
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|звон в ушах
|Со стороны сердца
|неспецифические циркуляторные расстройства, усиленное сердцебиение
|Со стороны сосудов
|артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|одышка
|Со стороны желудочно-кишечной системы
|тошнота, абдоминальная боль, метеоризм, вздутие живота, рвота
|диарея, запор, абдоминальный дискомфорт, воспаление желудочно-кишечного тракта, гингивит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|акне, алопеция
|сухость кожи, гипергидроз, зуд, гирсутизм, онихоклазия, перхоть, дерматит, аномальный рост волос, реакции фоточувствительности, изменения пигментации
|Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани
|боль в спине
|боль в костях, мышечные судороги, боль в конечностях, ощущение тяжести в конечностях
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|инфекция мочевыводящих путей
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|дискомфорт в молочных железах, киста яичников, приливы, маточные/вагинальные кровотечения, в т.ч. кровомазание
|вагинальный кандидоз, вульвовагинальная сухость, выделения из половых органов, боль в области малого таза, атрофический вульвовагинит, увеличение молочных желез, кистозно-фиброзные заболевания молочных желез, нагрубание молочных желез
|Общие расстройства и местные реакции
|астенические состояния, раздражительность
|отек
Снижение минеральной плотности костной ткани
В ходе неконтролируемого клинического исследования с участием 111 пациенток подросткового возраста (в возрасте 12 — <18 лет), получавших терапию с применением диеногеста по 2 мг, 103 пациенткам измеряли МПКТ. Приблизительно у 72% участниц исследования наблюдалось снижение МПКТ поясничного отдела позвоночника (L2 — L4) после 12 месяцев применения (см. раздел «Особенности применения»).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях очень важны. Медицинским работникам и пациентам следует сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях с помощью системы национальной отчетности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Не требуется специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 28 таблеток в блистере; по 1 или по 3, или по 6 блистеров в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
мибе ГмбХ Арцнаймиттель.