Фармакодинамика.

Диеногест является производным нортестостерона без андрогенной и с определенной антиандрогенной активностью, которая составляет около одну треть активности ацетата ципротерона. Диеногест связывается с рецепторами прогестерона в матке только с 10% относительной аффинностью. Вопреки низкой аффинности к рецепторам прогестерона диеногест оказывает сильный прогестогенный эффект in vivo. Диеногест не проявляет значительной андрогенной, минералокортикоидной или глюкокортикоидной активности in vivo.

Диеногест влияет на эндометриоз, уменьшая эндогенную продукцию эстрадиола и благодаря чему ингибирует трофические эффекты эстрадиола как на эутопический, так и на эктопический эндометрий. При непрерывном применении диеногест приводит к созданию гипоэстрогенной, гипергестагенной эндокринной среды, что влечет за собой начальную децидуализацию ткани эндометрия с последующей атрофией эндометриоидных очагов.

Данные по эффективности

Преимущество препарата диеногеста по 2 мг по сравнению с плацебо было продемонстрировано в ходе трехмесячного исследования с участием 198 пациенток с эндометриозом. Боль в области таза, связанную с эндометриозом, измеряли с помощью визуальной аналоговой шкалы (0–100 мм). После 3 месяцев лечения с применением диеногеста по 2 мг была определена статистически достоверная разница по сравнению с плацебо (∆ = 12,3 мм; 95% ДИ: 6,4–18,1; p < 0,0001) и продемонстрировано клинически значимое уменьшение боли по сравнению с показателями до начала лечения (среднее уменьшение = 27,4 мм ± 22,9).

Через 3 месяца лечения уменьшение боли в области малого таза, ассоциированной с эндометриозом, на 50% или более, было достигнуто у 37,3% пациенток, получавших диеногест по 2 мг (плацебо: 19,8%) без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего средства; уменьшение боли в области малого таза, связанной с эндометриозом, на 75% или более, также без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего средства, было достигнуто у 18,6% пациенток, получавших диеногест по 2 мг (плацебо: 7,3%).

Открытое продолжение этого плацебо-контролируемого исследования показало непрерывное уменьшение связанной с эндометриозом боли в области таза при лечении продолжительностью до 15 месяцев.

Результаты плацебо-контролируемых исследований подтверждены результатами, полученными в ходе шестимесячного исследования с активным контролем по сравнению с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона с участием 252 пациенток с эндометриозом.

В трех исследованиях с участием 252 пациенток, получавших диеногест в суточной дозе 2 мг, было продемонстрировано существенное снижение эндометриоидных поражений через 6 месяцев лечения.

В ходе небольшого исследования (n = 8 на группу дозировки) было продемонстрировано, что применение диеногеста суточной дозой 1 мг в сутки обеспечило отсутствие овуляции уже через 1 месяц терапии. Противозачаточную эффективность диеногеста по 2 мг в более масштабных исследованиях не оценивали.

Данные по безопасности

Уровень эндогенного эстрогена только умеренно угнетается при применении диеногеста по 2 мг.

В настоящее время результаты долгосрочных исследований минеральной плотности костей (МПК) и риска переломов у пациенток, получавших диеногест по 2 мг, недоступны. МПК оценивали у 21 взрослой пациентки до и после 6 месяцев приема диеногеста по 2 мг, снижения среднего показателя МПК выявлено не было.

У 29 пациенток, получавших лейпрорелина ацетат (ЛА), за тот же период среднее снижение составило 4,04% ± 4,84 (∆ между группами = 4,29%, 95% ДИ: 1,93–6,66, р<0,0003).

Не наблюдалось значительного влияния на стандартные лабораторные показатели (в том числе на результаты анализа крови, биохимического анализа крови, уровень печеночных ферментов, уровень липидов и HbA1С), при лечении диеногестом по 2 мг в течение 15 месяцев (n=168).

Данные по безопасности для подростков

Безопасность диеногеста по 2 мг по показателям МПК исследовали в ходе неконтролируемого клинического исследования в течение 12 месяцев с участием 111 пациенток подросткового возраста (в возрасте 12 — <18 лет) с клинически подозреваемым или подтвержденным эндометриозом. Среднее относительное изменение МПК поясничного отдела позвоночника (L2 — L4) по сравнению с показателями до начала лечения у 103 пациенток, которым осуществляли измерение МПК, составило –1,2%. Повторное измерение через 6 месяцев после окончания лечения в подгруппе пациенток с пониженными значениями МПК свидетельствовало о повышении МПК до –0,6%.

Безопасность длительной терапии

Было проведено долгосрочное послерегистрационное активное наблюдательное исследование с целью изучения частоты возникновения или ухудшения клинически значимой депрессии и анемии. В исследовании принимали участие 27 840 женщин с недавно назначенной гормональной терапией эндометриоза, которые проходили наблюдение в течение срока до 7 лет.

Всего 3023 женщины начинали лечение по назначению 2 мг диеногеста, а 3371 пациентки — по назначению других утвержденных лекарственных средств для лечения эндометриоза. Общее скорректированное соотношение риска анемии при сравнении пациенток, принимавщих диеногест, и пациенток, принимавших другие утвержденные лекарственные средства для лечения эндометриоза, составило 1,1 (95% ДИ: 0,4 — 2,6). Скорректированное соотношение риска депрессии при сравнении пациенток, принимавших диеногест, и пациенток, принимавших другие утвержденные лекарственные средства для лечения эндометриоза, составляло 1,8 (95% ДИ: 0,3–9,4). Нельзя исключить повышенный риск депрессии у пациенток, принимающих диеногест по сравнению с другими утвержденными лекарственными средствами для лечения эндометриоза.

Фармакокинетика.

Абсорбция

При пероральном приеме происходит быстрая и полная абсорбция диеногеста. Максимальная концентрация в сыворотке крови, 47 нг/мл, достигается в течение 1,5 ч после однократного приема. Биодоступность составляет около 91%. Фармакокинетика диеногеста зависит от дозы в диапазоне доз 1–8 мг.

Распределение

Диеногест связывается с сывороточным альбумином и не связывается с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ), или глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). Только 10% от общей концентрации диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% — неспецифически связаны с альбумином.

Очевидный объем распределения диеногеста составляет 40 л.

Биотрансформация

Диеногест полностью метаболизируется известными путями метаболизма стероидов, с образованием преимущественно эндокринологически неактивных метаболитов. На основании исследований in vitro и in vivo CYP3A4 является главным ферментом, участвующим в метаболизме диеногеста. Выведение этих метаболитов происходит очень быстро, при этом диеногест в неизмененном виде остается главной фракцией в плазме крови.

Скорость клиренса из сыворотки крови составляет 64 мл/мин.

Выведение

Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается двухфазно. Продолжительность периода полувыведения в терминальной фазе составляет около 9–10 часов. Диеногест выводится в виде метаболитов с мочой и калом в соотношении приблизительно 3:1 после перорального приема в дозе 0,1 мг/кг. Период полувыведения метаболитов с мочой составляет 14 часов. После приема внутрь примерно 86% введенной дозы выводится из организма в течение шестидневного периода, большая часть этого количества выводится в первые 24 часа, главным образом с мочой.

Состояние динамического равновесия

Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном приеме концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,24 раза, достигая равновесного состояния после 4 дней применения. Фармакокинетика диеногеста после повторного применения диеногеста в дозе 2 мг может быть прогнозирована на основании данных по фармакокинетике одной дозы.

Пациенты с почечной недостаточностью

Специализированных исследований диеногеста по 2 мг при применении пациентам с нарушением функции почек не проводили.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Специализированных исследований диеногеста по 2 мг при применении пациентам с нарушением функции печени не проводили.

Доклинические данные по безопасности

Данные доклинических исследований не свидетельствуют о наличии специфического риска для человека на основании стандартных исследований токсичности при многократном приеме, генотоксичности, канцерогении и токсического воздействия на репродуктивную функцию. Однако следует учитывать, что половые стероиды могут способствовать росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей.