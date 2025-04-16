Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
861,70
Экономия при брони: -46,43 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
878,84
Экономия при брони: -63,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
876,76
Экономия при брони: -61,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
866,44
Экономия при брони: -89,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
848,15
Экономия при брони: -32,26 грн