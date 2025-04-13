Харьков (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
838,24
Экономия при брони: -84,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
868,01
Экономия при брони: -52,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
848,55
Экономия при брони: -88,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
881,24
Экономия при брони: -111,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
862,98
Экономия при брони: -74,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
870,10
Экономия при брони: -81,14 грн