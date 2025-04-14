Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
844,93
Экономия при брони: -29,91 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
843,85
Экономия при брони: -61,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
866,28
Экономия при брони: -80,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина