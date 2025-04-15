Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
866,10
Экономия при брони: -84,67 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
864,31
Экономия при брони: -82,88 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
773,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
832,30
Экономия при брони: -78,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
816,70
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
858,44
Экономия при брони: -78,67 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
832,30
Экономия при брони: -78,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
811,30
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
817,00 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина
776,50
Экономия при брони: -22,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Мибе Украина