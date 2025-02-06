фармакодинамика. Холекальциферол (витамин D 3 ) синтезируется в коже с 7-дегидрохолестерина под действием ультрафиолетового излучения и превращается в его биологически активную форму (1,25-гидроксихолекальциферол) в два этапа гидроксилирования: сначала в печени (положение 25), а затем в тканях почек (положение 1). Вместе с паратиреоидным гормоном и кальцитонином 1,25-дигидроксихолекальциферол играет значительную роль в регулировании баланса содержания кальция и фосфата. В своей биологически активной форме витамин D 3 стимулирует всасывание кальция в кишечнике, проникновение кальция в остеоид и высвобождение кальция из костной ткани. В тонком кишечнике он способствует быстрому и отсроченному усвоению кальция. Кроме того, стимулируется пассивный и активный перенос фосфата. В почках он подавляет выведение кальция и фосфатов путем стимуляции канальцевой резорбции. Биологически активная форма холекальциферола непосредственно тормозит выработку паратиреоидного гормона в паращитовидных железах. секреция паратиреоидного гормона дополнительно подавляется вследствие увеличения поглощения кальция в тонком кишечнике под действием биологически активного витамина D 3 .

Так называемый витамин D 3 с точки зрения его образования, физиологической регуляции и механизма действия можно рассматривать как предшественник стероидного гормона. Холекальциферол в дополнение к физиологической выработке в коже может попадать в организм вместе с пищей или как лекарственное средство. Последний способ может вызвать передозировку и интоксикацию, поскольку при этом не происходит торможения физиологической выработки витамина D как синтеза в коже.

Наличие в природе и удовлетворение потребностей . Нормой количества витамина D для взрослых является 20 мкг, что соответствует 800 МЕ/сут. Здоровые взрослые лица могут удовлетворять свои потребности в витамине D путем эндогенного синтеза при условии наличия достаточного солнечного света. Получение витамина D с пищей имеет лишь второстепенное значение, но может быть важным при определенных критических условиях (климат, образ жизни).

Особенно богат витамином D жир рыбьей печени и рыбы, хотя его небольшое количество также содержится в мясе, яйцах, желтках, молоке, молочных продуктах и авокадо.

Признаки дефицита витамина D . Признаки дефицита витамина D могут появляться, например, у недоношенных новорожденных, у младенцев, находящихся исключительно на грудном вскармливании в течение более 6 мес без добавки кальция, или у детей, находящихся на строгой вегетарианской диете. Причинами редкого дефицита витамина D у взрослых могут быть его недостаточное потребление с пищей, отсутствие достаточного ультрафиолетового облучения, нарушения абсорбции и пищеварения, цирроз печени и почечная недостаточность.

В случае дефицита витамина D не происходит кальцификации скелета (что приводит к развитию рахита) или возникает декальцификация костей (что приводит к развитию остеомаляции). Дефицит кальция и/или витамина D вызывает обратимое повышение секреции паратиреоидного гормона. Такой вторичный гиперпаратиреоз повышает метаболизм в костной ткани, что может привести к хрупкости и переломам костей.

Фармакокинетика

Абсорбция . Витамин D в количестве, в котором он содержится в продуктах питания, почти полностью всасывается из пищи. Он абсорбируется вместе с алиментарными липидами и желчными кислотами, и поэтому введение витамина D во время основного приема пищи может способствовать лучшему всасыванию.

Распределение и биотрансформация . Метаболическое превращение холекальциферола происходит в печени с помощью микросомальной гидроксилазы с образованием 25-гидроксихолекальциферола (25(OH)D 3 ). Затем он превращается в почках на 1,25-дигидроксихолекальциферол, который является биологически активной формой.

После однократного приема холекальциферола C max в сыворотке крови 25(OH)D 3 как основной депозитной формы достигается через неделю. Затем 25(ОН)D 3 медленно выводится с воображаемым Т ½ из сыворотки крови около 50 дней. После применения витамина D в высоких дозах концентрация 25-гидроксихолекальциферола в сыворотке крови может повышаться в течение нескольких месяцев. Гиперкальциемия, вызванная передозировкой, может продолжаться в течение нескольких недель (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Выведение . Метаболиты, связанные со специфическим α-глобином, которые циркулируют в крови, выводятся главным образом вместе с желчью и калом.

Особые группы пациентов. У лиц с нарушениями функции почек по сравнению со здоровыми добровольцами скорость метаболического клиренса снижается на 57%.

В случае мальабсорбции снижается абсорбция и повышается элиминация витамина D 3 . У лиц с ожирением отмечается меньшая способность поддерживать уровень витамина D 3 при нахождении на солнце, и для устранения дефицита им могут потребоваться более высокие дозы витамина D 3 для перорального применения.