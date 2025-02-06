Декристол 20000 МЕ (Dekristol 20000 IU) (362792) - инструкция по применению ATC-классификация
Декристол 20000 МЕ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Холекальциферол (витамин D3) синтезируется в коже с 7-дегидрохолестерина под действием ультрафиолетового излучения и превращается в его биологически активную форму (1,25-гидроксихолекальциферол) в два этапа гидроксилирования: сначала в печени (положение 25), а затем в тканях почек (положение 1). Вместе с паратиреоидным гормоном и кальцитонином 1,25-дигидроксихолекальциферол играет значительную роль в регулировании баланса содержания кальция и фосфата. В своей биологически активной форме витамин D3 стимулирует всасывание кальция в кишечнике, проникновение кальция в остеоид и высвобождение кальция из костной ткани. В тонком кишечнике он способствует быстрому и отсроченному усвоению кальция. Кроме того, стимулируется пассивный и активный перенос фосфата. В почках он подавляет выведение кальция и фосфатов путем стимуляции канальцевой резорбции. Биологически активная форма холекальциферола непосредственно тормозит выработку паратиреоидного гормона в паращитовидных железах. секреция паратиреоидного гормона дополнительно подавляется вследствие увеличения поглощения кальция в тонком кишечнике под действием биологически активного витамина D3.
Так называемый витамин D3 с точки зрения его образования, физиологической регуляции и механизма действия можно рассматривать как предшественник стероидного гормона. Холекальциферол в дополнение к физиологической выработке в коже может попадать в организм вместе с пищей или как лекарственное средство. Последний способ может вызвать передозировку и интоксикацию, поскольку при этом не происходит торможения физиологической выработки витамина D как синтеза в коже.
Наличие в природе и удовлетворение потребностей. Нормой количества витамина D для взрослых является 20 мкг, что соответствует 800 МЕ/сут. Здоровые взрослые лица могут удовлетворять свои потребности в витамине D путем эндогенного синтеза при условии наличия достаточного солнечного света. Получение витамина D с пищей имеет лишь второстепенное значение, но может быть важным при определенных критических условиях (климат, образ жизни).
Особенно богат витамином D жир рыбьей печени и рыбы, хотя его небольшое количество также содержится в мясе, яйцах, желтках, молоке, молочных продуктах и авокадо.
Признаки дефицита витамина D. Признаки дефицита витамина D могут появляться, например, у недоношенных новорожденных, у младенцев, находящихся исключительно на грудном вскармливании в течение более 6 мес без добавки кальция, или у детей, находящихся на строгой вегетарианской диете. Причинами редкого дефицита витамина D у взрослых могут быть его недостаточное потребление с пищей, отсутствие достаточного ультрафиолетового облучения, нарушения абсорбции и пищеварения, цирроз печени и почечная недостаточность.
В случае дефицита витамина D не происходит кальцификации скелета (что приводит к развитию рахита) или возникает декальцификация костей (что приводит к развитию остеомаляции). Дефицит кальция и/или витамина D вызывает обратимое повышение секреции паратиреоидного гормона. Такой вторичный гиперпаратиреоз повышает метаболизм в костной ткани, что может привести к хрупкости и переломам костей.
Фармакокинетика
Абсорбция. Витамин D в количестве, в котором он содержится в продуктах питания, почти полностью всасывается из пищи. Он абсорбируется вместе с алиментарными липидами и желчными кислотами, и поэтому введение витамина D во время основного приема пищи может способствовать лучшему всасыванию.
Распределение и биотрансформация. Метаболическое превращение холекальциферола происходит в печени с помощью микросомальной гидроксилазы с образованием 25-гидроксихолекальциферола (25(OH)D3). Затем он превращается в почках на 1,25-дигидроксихолекальциферол, который является биологически активной формой.
После однократного приема холекальциферола Cmax в сыворотке крови 25(OH)D3 как основной депозитной формы достигается через неделю. Затем 25(ОН)D3 медленно выводится с воображаемым Т½ из сыворотки крови около 50 дней. После применения витамина D в высоких дозах концентрация 25-гидроксихолекальциферола в сыворотке крови может повышаться в течение нескольких месяцев. Гиперкальциемия, вызванная передозировкой, может продолжаться в течение нескольких недель (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Выведение. Метаболиты, связанные со специфическим α-глобином, которые циркулируют в крови, выводятся главным образом вместе с желчью и калом.
Особые группы пациентов. У лиц с нарушениями функции почек по сравнению со здоровыми добровольцами скорость метаболического клиренса снижается на 57%.
В случае мальабсорбции снижается абсорбция и повышается элиминация витамина D3. У лиц с ожирением отмечается меньшая способность поддерживать уровень витамина D3 при нахождении на солнце, и для устранения дефицита им могут потребоваться более высокие дозы витамина D3 для перорального применения.
Показания Декристол 20000 МЕ
- лечение клинически подтвержденного дефицита витамина D у взрослых.
- Профилактика дефицита витамина D у пациентов с высоким риском.
- В дополнение к специфической терапии остеопороза у пациентов с дефицитом витамина D или с высоким риском недостатка витамина D.
Применение Декристол 20000 МЕ
способ применения. Для перорального применения.
Взрослым принимать капсулу, глотая целой, запивая достаточным количеством воды, желательно во время основного приема пищи.
Режим дозирования. Доза витамина D зависит от тяжести заболевания, а также от реакции пациентов на лечение. В зависимости от потребностей, возможностей и выбора пациентов можно предложить схемы ежедневного, еженедельного или ежемесячного применения. Формы с низким дозированием (например по 400 МЕ, 500 МЕ, 800 МЕ и 1000 МЕ) пригодны для ежедневного дополнительного применения витамина D, тогда как в формах с более высокой дозировкой, например в капсулах по 20 000 МЕ, содержится количество, которое соответствует еженедельным и ежемесячным дозам витамина D, это следует учитывать. Дозу назначает врач в каждом отдельном случае.
Пациенты некоторых групп подвергаются более высокому риску дефицита витамина D и могут нуждаться в применении более высоких доз и контроле концентрации 25-гидроксихолекальциферола (25 (OH) D3) в сыворотке крови:
— лица, находящиеся в специализированных учреждениях, или госпитализированные;
— лица негроидной расы;
— лица с ограниченным эффективным воздействием солнца из-за ношения защитной одежды или постоянного применения солнцезащитных кремов;
— пациенты с остеопорозом;
— лица с ожирением;
— лица, применяющие определенные сопутствующие препараты (например противосудорожные средства, ГКС);
— лица, которым недавно провели лечение по поводу дефицита витамина D и которым требуется поддерживающая терапия;
— пациенты с мальабсорбцией, включая воспалительные заболевания кишечника и целиакию.
Рекомендации относительно дозирования
Начальное лечение дефицита витамина D: 40 000 МЕ в неделю в течение 6–12 нед.
Лечение дефицита витамина D и поддержка его уровня: от 60 000 до 120 000 МЕ в месяц в течение периода до 6 мес.
Профилактика дефицита витамина D: 20 000 МЕ в неделю независимо от начального уровня в период с ноября по апрель.
В дополнение к специфической терапии остеопороза у пациентов с дефицитом витамина D или у пациентов с риском недостатка витамина D
Взрослые и лица пожилого возраста: от 20 000 до 40 000 МЕ в месяц в сочетании с препаратом кальция, если это является необходимым.
Лицам пожилого возраста с падениями в анамнезе следует избегать применения доз, превышающих 24 000 МЕ в месяц (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациенты с нарушением функции почек/гиперкальциемией. При наличии гиперкальциемии или признаков снижения функции почек необходимо снизить дозу или прекратить лечение. Если появится гиперкальциурия (более 7,5 ммоль, что соответствует 300 мг кальция на 24 ч), дозу следует снизить или прекратить лечение.
Дети. Не рекомендуется применение препарата у детей и подростков (в возрасте до 18 лет) из-за отсутствия данных о режиме дозирования, и риска удушья при приеме капсул детьми. Вместо этого целесообразно использовать капли или растворимые таблетки.
Противопоказания
— повышенная чувствительность к активному веществу, арахису, сое или любым другим вспомогательным веществам, содержащимся в лекарственном средстве.
— Гиперкальциемия.
— Гиперкальциурия.
— Гипервитаминоз D.
— Псевдогипопаратиреоз (потребность в витамине D может быть ниже, чем в период нормальной чувствительности к витамину, с риском длительной передозировки).
— Нефролитиаз (мочекаменная болезнь).
— Почечная недостаточность.
— Саркоидоз.
— Туберкулез.
— Дополнительный прием витамина D (может привести к передозировке).
Побочные эффекты
как правило, побочные реакции не отмечаются при приеме в рекомендованных дозах.
В случае индивидуальной чувствительности к препарату, которая отмечается редко, или в результате применения очень высоких доз в течение длительного периода может развиться гипервитаминоз D.
Ниже приведены побочные реакции для каждого класса систем и органов по частоте возникновения.
|Класс органов
(по системе
классификации
MedDRA)
|Частота побочных эффектов
|Нечасто (от ≥1/1000 до <1/100)
|Редко (от ≥1/10 000 до <1/1000)
|Частота неизвестна (невозможно оценить на основании имеющихся данных)
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Аритмия, АГ
|Со стороны пищеварительного тракта
|Запор, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея, потеря аппетита, рвота, сухость в ротовой полости, диспепсия
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, сонливость, нарушение психики, депрессия
|Со стороны мочевыделительной системы
|Повышение уровня кальция в крови и/или моче, мочекаменная болезнь и кальцификация тканей, уремия, полиурия
|Со стороны кожи
|Реакции гиперчувствительности, в том числе крапивница, сыпь, зуд
|Со стороны костно-мышечной системы
|Миалгия, артралгия, мышечная слабость
|Со стороны органа зрения
|Конъюнктивит, фоточувствительность
|Со стороны обмена веществ
|Гиперкальциемия и гиперкальциурия
|Гиперхолестеринемия, уменьшение массы тела, полидипсия, усиленное потоотделение, панкреатит
|Со стороны иммунной системы
|Сильные аллергичские реакции на масло арахисовое
|Реакции гиперчувствительности, такие как ангионевротический отек или отек гортани
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение активности аминотрансфераз
|Со стороны психики
|Снижение либидо
Также поступали сообщения о возникновении ринореи, гипертермии.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях очень важны. Медицинским работникам и пациентам следует сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях с помощью системы национальной отчетности.
Особые указания
Декристол® 20 000 МЕ не рекомендуется принимать лицам, имеющим склонность к образованию в почках кальцийсодержащих камней.
Декристол® 20 000 МЕ применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции почек при лечении производными бензотиадиазина, а также иммобилизованных пациентов (из-за риска развития гиперкальциемии, гиперкальциурии). У таких пациентов необходимо контролировать уровень кальция и фосфатов. Необходимо учитывать риск кальцификации мягких тканей. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью нарушается нормальное метаболическое превращение холекальциферола, и поэтому необходимо применять другие формы витамина D (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Декристол® 20 000 МЕ не следует применять у пациентов с саркоидозом в связи с риском ускоренного преобразования витамина D в его активные метаболиты. У таких пациентов необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и моче.
При применении препарата в эквивалентной дозе, превышающей 1000 МЕ витамина D, необходимо контролировать уровень кальция в сыворотке крови и моче, а также контролировать функцию почек путем определения концентрации креатинина в сыворотке крови. Такое наблюдение особенно важно для пациентов пожилого возраста и при одновременном лечении сердечными гликозидами или диуретиками (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ). Это также касается пациентов со склонностью к образованию кальцийсодержащих камней в почках.
Для некоторых пациентов рекомендуется рассмотреть возможность дополнительного введения препарата кальция. Диетические добавки, содержащие кальций, следует применять под тщательным медицинским наблюдением для предупреждения развития гиперкальциемии.
Перед началом лечения витамином D необходимы тщательная оценка врачом состояния пациента и учет дополнительного количества витамина D, которое потребляет пациент вместе с определенными продуктами питания.
Лица пожилого возраста (в возрасте >65 лет). В недавнем исследовании у лиц пожилого возраста с падениями в анамнезе отмечалось повышение риска падения при применении ежемесячно по 60 000 МЕ витамина D. Поэтому применение Декристол® 20 000 МЕ у лиц пожилого возраста рекомендуется только после тщательного анализа пользы и риска и только при наличии четких показаний. При этом не следует превышать дозу 24 000 МЕ в месяц (одна капсула). Для пациентов пожилого возраста с падениями в анамнезе рекомендуется рассмотреть возможность ежедневного введения дополнительного количества витамина D.
Для лиц пожилого возраста (>70 лет). При лечении витамином D с протоколом нагрузочной дозы также необходимо регулярно контролировать уровень 25(ОН)D3 в сыворотке крови. Лечение следует прекратить при уровне ≥50 нг/мл.
Лекарственное средство содержит арахисовое масло. При наличии аллергии на арахис или сою не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. В период беременности препарат Декристол® 20 000 МЕ можно назначать только при наличии четких показаний и применять только в случае, когда совершенно необходимо устранить дефицит витамина D.
В период беременности следует избегать передозировки витамина D, поскольку длительная гиперкальциемия может привести к замедлению физического и психического развития ребенка и появления надклапанного аортального стеноза и ретинопатии у ребенка.
Кормление грудью. Витамин D и его метаболиты экскретируются в грудное молоко. Случаев передозировки у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, не выявлено. Однако это следует учитывать при назначении ребенку дополнительного витамина D. Женщинам, которые кормят ребенка грудью, не рекомендовано назначать лечение витамином D в высокой дозе, например, в капсулах по 20 000 МЕ.
Фертильность. В исследованиях влияния холекальциферола на репродуктивную функцию и фертильность у животных никаких эффектов не выявлено. Соотношение потенциальной пользы и риска для людей остается неизвестным.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Декристол® 20 000 МЕ не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение противосудорожных средств (например таких, как фенитоин и фенобарбитал) или барбитуратов (и, возможно, других препаратов, которые индуцируют ферменты печени) может приводить к уменьшению выраженности эффекта витамина D3 через метаболическую инактивацию.
Рифампицин может снижать эффективность холекальциферола вследствие индукции ферментов печени.
Изониазид может снижать эффективность холекальциферола вследствие торможения метаболической активации холекальциферола.
Ионообменники, слабительные средства, орлистат могут снижать всасывание витамина D в ЖКТ.
Цитотоксическое средство актиномицин и противогрибковые средства имидазолового ряда снижают активность витамина D3 в результате торможения преобразования 25-гидроксихолекальциферола на 1,25-дигидроксихолекальциферол ферментами почек с образованием 25-гидроксивитамина D-1-гидролазы.
Глюкокортикоиды увеличивают метаболизм витамина D, что может привести к снижению эффективности витамина D.
Одновременное введение производных бензотиадиазина (диуретиков тиазидного ряда) приводит к повышению риска гиперкальциемии вследствие снижения экскреции кальция почками. Поэтому необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и мочи.
Необходимо избегать применения комбинации препарата Декристол® 20 000 МЕ с метаболитами или аналогами витамина D. Одновременное назначение витамина D3 с метаболитами или аналогами витамина D возможно только как исключение и только с контролем уровня кальция в сыворотке крови (повышает риск развития токсических эффектов).
Пероральный прием витамина D с одновременным применением сердечных гликозидов может усиливать эффективность и токсичность наперстянки вследствие повышения уровня кальция (риск появления сердечных аритмий). У таких пациентов необходимо регулярно проводить ЭКГ и проверять уровень кальция в плазме крови и моче, а также определять концентрацию дигоксина или дигитоксина, если это возможно.
Одновременное применение препарата с антацидами, содержащими алюминий или магний, может провоцировать токсическое воздействие алюминия на кости и гипермагниемию у пациентов с почечной недостаточностью.
Кетоконазол может снижать биосинтез и катаболизм 1,25(ОН)2-холекальциферола. Одновременное применение с лекарственными средствами, содержащими высокие дозы кальция и фосфора, повышает риск гиперфосфатемии.
Витамин D может антагонизировать лекарственные средства, назначаемые при гиперкальциемии, такие как кальцитонин, этидронат, памидронат.
Передозировка
витамин D3 регулирует метаболизм кальция и фосфатов, после передозировки возникают гиперкальциемия, гиперкальциурия, почечные кальцинаты и поражения костей, а также изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Гиперкальциемия возникает после применения 50 000–100 000 МЕ витамина D3 в сутки.
Симптомы передозировки. Острая и хроническая передозировка витамина D3 может вызвать гиперкальциемию, которая может стать устойчивой и угрожающей жизни. Симптомы могут быть нехарактерными и проявляться в виде сердечной аритмии, жажды, обезвоживания, адинамии и нарушения сознания. Кроме того, хроническая передозировка может привести к откладыванию кальция в кровеносных сосудах и тканях.
Кроме увеличения содержания фосфора в сыворотке крови и моче, передозировка также может вызвать гиперкальциемический синдром, который впоследствии приводит к откладыванию кальция в тканях и, в частности, в почках (нефролитиаз, нефрокальциноз, почечная недостаточность), а также в кровеносных сосудах.
Симптомы интоксикации не очень характерны и проявляются как мышечная слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота, начальная частая диарея, которая изменяется запором, анорексия, одышка, головная боль, миалгия, артралгия, мышечная слабость и постоянная сонливость, аритмия, азотемия, полидипсия и полиурия, а также (в предтерминальной стадии) обезвоживание организма, фотосенсибилизация, панкреатит, ринорея, гипертермия, снижение либидо, конъюнктивит, гиперхолестеринемия, повышение активности трансаминаз, артериальная гипертензия, уремия. Частым симптомом является боль в мышцах и суставах.
Развивается нарушение функции почек с альбуминурией, эритроцитурией и полиурией, повышенной потерей калия, гипостенурией, никтурией и повышением АД средней степени.
В тяжелых случаях возможны помутнение роговицы, реже — отек сосочка зрительного нерва, воспаление радужной оболочки вплоть до развития катаракты.
Могут образоваться конкременты в почках, известкование в мягких тканях, таких как кровеносные сосуды, сердце, легкие и кожа.
Редко развивается холестатическая желтуха.
Характерными нарушениями биохимических показателей являются гиперкальциемия, гиперкальциурия и повышение концентрации 25-гидроксикальциферола в сыворотке крови.
Лечение. Появление симптомов хронической передозировки витамина D может потребовать проведения форсированного диуреза, а также введения ГКС и кальцитонина.
В случае передозировки необходимо принять меры для устранения часто хронической и потенциально опасной для жизни гиперкальциемии.
В качестве основной меры необходимо прекратить прием витамина D; нормализация уровня кальция при гиперкальциемии, возникшей в результате интоксикации витамином D, продолжается несколько недель.
В зависимости от степени гиперкальциемии может применяться диета без кальция или с низким содержанием кальция, а также рекомендуется обильное питье, форсированный диурез с помощью фуросемида, введение ГКС и кальцитонина.
При нормальной функции почек уровень кальция можно с высокой степенью вероятности снизить путем инфузии изотонического р-ра натрия хлорида (3–6 л в течение 24 ч) с добавлением фуросемида, в некоторых случаях также рекомендуется введение натрия эдетата в дозе 15 мг/кг/ч под постоянным контролем уровня кальция и ЭКГ. Однако при олигоанурии необходимо провести гемодиализ (с помощью безкальциевого диализата).
Известного специфического антидота не существует.
Пациентам, которым проводят длительное лечение витамином D в более высоких дозах, рекомендуется сообщить о симптомах возможной передозировки (тошнота, рвота, начальная частая диарея, которая изменяется запором, анорексия, головокружение, головная боль, миалгия, артралгия, мышечная слабость, сонливость, азотемия, полидипсия и полиурия).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.