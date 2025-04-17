Декристол 20000 МЕ (Dekristol 20000 IU)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
754,80
Экономия при брони: -111,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
754,81
Экономия при брони: -22,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
755,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
754,80
Экономия при брони: -111,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
739,73
Экономия при брони: -103,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
754,80
Экономия при брони: -111,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
727,87
Экономия при брони: -89,22 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
754,80
Экономия при брони: -111,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
733,94
Экономия при брони: -64,26 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
749,80
Экономия при брони: -106,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
723,29
Экономия при брони: -85,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
738,62
Экономия при брони: -90,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина