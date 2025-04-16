Декристол 20000 МЕ (Dekristol 20000 IU)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
717,32
Экономия при брони: -71,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
750,40
Экономия при брони: -101,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
732,03
Экономия при брони: -84,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
749,80
Экономия при брони: -100,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
755,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
755,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
749,80
Экономия при брони: -100,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
750,40
Экономия при брони: -101,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
749,80
Экономия при брони: -100,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
733,54
Экономия при брони: -85,98 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
746,31
Экономия при брони: -81,46 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
716,23
Экономия при брони: -68,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
714,20
Экономия при брони: -65,00 грн