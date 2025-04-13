Декристол 20000 МЕ (Dekristol 20000 IU)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
717,35
Экономия при брони: -30,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
739,15
Экономия при брони: -48,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
755,10
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
749,80
Экономия при брони: -74,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
754,80
Экономия при брони: -79,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина
732,65
Экономия при брони: -44,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие 20000 МЕ блистер №20
Мибе Украина