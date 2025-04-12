Фармакодинамика.

Дутастерид — двойной ингибитор 5a-редуктазы, тормозящий как тип 1, так и тип 2 изоферментов 5a-редуктазы, которые отвечают за превращение тестостерона в 5a-дигидротестостерон. Дигидротестостерон — это андроген, который, в первую очередь, отвечает за гиперплазию ткани предстательной железы. Максимальное уменьшение дигидротестостерона на фоне приема Простида зависит от дозы и наблюдается в первые 1–2 нед. После 1 и 2 нед применения Простида в суточной дозе 0,5 мг средняя концентрация дигидротестостерона уменьшается на 85 и 90% соответственно.

У пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, получавших 0,5 мг дутастерида в сутки, среднее снижение уровня дигидротестостерона составило 94% 1 год и 93% — через 2 года лечения, средний уровень тестостерона повышался на 19% через 1 и 2 года.

Фармакокинетика.

Дутастерид следует применять перорально в форме раствора в мягких желатиновых капсулах. После приема разовой дозы 0,5 мг пик концентрации препарата в плазме крови наблюдается через 1–3 часа. Абсолютная биодоступность составляет 60%. Биодоступность не зависит от приема пищи.

Дутастерид после однократного или многократного приема имеет большой объем распределения (300 — 500 л). Процент связывания с белками плазмы крови — более 99,5%.

При применении в суточной дозе 0,5 мг 65% постоянной стойкой концентрации дутастерида в плазме крови достигается через 1 месяц лечения и около 90% — через 3 месяца. Стабильная концентрация дутастерида около 40 нг/мл в плазме крови достигается после 6 месяцев лечения в суточной дозе 0,5 мг. Как и в плазме крови, стойкая концентрация дутастерида в семенной жидкости достигается через 6 месяцев. После 52 недель лечения средняя концентрация дутастерида в семенной жидкости составляет 3,4 нг/мл (в пределах 0,4–14 нг/мл). Процент распределения дутастерида из плазмы крови в семенную жидкость — около 11,5%.

In vitro дутастерид метаболизируется ферментами CYP3A4 цитохрома Р450 человека до двух моногидроксильных метаболитов.

По данным спектрометрического анализа в плазме крови человека выявляется неизмененный дутастерид, три главных метаболита (4'-гидроксидутастерид, 1,2-дигидродутастерид и 6-гидроксидутастерид) и 2 малых метаболита (6,4'-дигидроксидутастерид и 15- гидроксидутастерид).

Дутастерид интенсивно метаболизируется. После приема дутастерида в дозе 0,5 мг/сут 1 — 15,4% (в среднем 5,4%) применяемой дозы выводится с калом в виде неизмененного дутастерида. Остальные применяемые дозы выводятся в виде метаболитов.

В моче обнаруживаются только следы неизмененного дутастерида (менее 0,1% дозы). Конечный период полувыведения дутастерида составляет 3–5 недель. Остатки дутастерида в плазме крови могут быть обнаружены через 4–6 мес после окончания лечения.

По данным изучения фармакокинетики и фармакодинамики, не нужно изменять дозу дутастерида согласно возраста пациента.

Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. Однако при приеме 0,5 мг дутастерида с мочой у человека выводится менее 0,1% дозы, поэтому изменять дозу пациентам с почечной недостаточностью не требуется.

Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Особенности применения»).

Безопасность и клинические исследования

Сердечная недостаточность

В четырехлетнем клиническом исследовании применения дутастерида в сочетании с тамсулозином для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 4844 мужчин (исследование CombAT) частота возникновения сердечной недостаточности (сборное понятие) в группе комбинированной терапии (14/1610, 0,9%) любой группе монотерапии дутастеридом (4/1623, 0,2%) или тамсулозином (10/1611, 0,6%).

В отдельном четырехлетнем клиническом сравнительном исследовании плацебо с химиопрофилактикой дутастеридом с участием 8231 человека в возрасте 50 — 75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии в отношении рака простаты и начальным уровнем PSA между 2,5 нг/мл и 10,0 нг/мл у мужчин в возрасте младше 60 лет или 3 нг/мл и 10,0 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет (исследование REDUCE) было установлено, что частота возникновения сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид 0,5 мг 1 раз в день (30/4105, 0,7%), выше по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо (16/4126, 0,4%). В ретроспективном анализе этого исследования показана более высокая частота сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид и альфа-блокатор одновременно (12/1152, 1,0%), по сравнению с субъектами, принимавшими дутастерид без альфа-блокатора (18/2953, 0,6%), плацебо и альфа-блокатор (1/1399, <0,1%) или плацебо без альфа-блокатора (15/2727, 0,6%). Причинной связи между применением дутастерида (отдельно или в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов) и возникновением сердечной недостаточности не было установлено (см. раздел «Особенности применения»).

Рак предстательной железы и низкодифференцированные опухоли

В четырехлетнем сравнительном исследовании плацебо и дутастерида с участием 8231 человека в возрасте 50 — 75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии по отношению к раку простаты и начальным уровнем PSA между 2,5 нг/мл и 10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50 — 60 лет или 3 нг/мл и 10,0 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет (исследование REDUCE) 6706 субъектам была проведена игловая биопсия простаты (обязательна по первичному протоколу), данные которой были использованы для анализа дифференцировки по шкале Глисона. В исследовании было выявлено 1517 пациентов с диагнозом рак простаты. Большинство опухолей простаты (70%), выявленных с помощью биопсии, в обеих группах лечения имели высокий уровень дифференцировки (5–6 баллов по шкале Глисона).

В группе дутастерида зарегистрирована более высокая частота (n=29, 0,9%) низкодифференцированного рака простаты (8–10 баллов по шкале Глисона) по сравнению с группой плацебо (n=19, 0,6%) (р=0,15). В 1–2-й годы исследования количество пациентов с раком предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона было одинаковым в группе дутастерида (n=17, 0,5%) и в группе плацебо (n=18, 0, 5%). В 3–4 годы исследования большее количество случаев рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона было диагностировано в группе дутастерида (n=12, 0,5%) по сравнению с группой плацебо (n=1, <0, 1%) (р=0,0035). Нет данных о влиянии на риск развития рака простаты у мужчин, принимающих дутастерид более 4 лет. Процент пациентов с диагнозом рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона сохранялся постоянным в разные периоды исследования (1–2-й, 3–4-й) в группе дутастерида (0,5% в каждый период времени), в то время как в группе плацебо процент пациентов с низкодифференцированным раком простаты (8–10 баллов по шкале Глисона) был ниже в 3–4-м, чем в 1–2-м (< 0,1% и 0, 5% соответственно) (см. раздел «Особенности применения»). Не было никакой разницы в частоте рака предстательной железы с дифференцировкой 7–10 баллов по шкале Глисона (р=0,81).

В четырехлетнем клиническом исследовании лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (Combat), где первичным протоколом не была предусмотрена обязательная биопсия, и все диагнозы рака простаты были установлены на биопсии по показаниям, частота рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов (n=8, 0,5%) — в группе дутастерида, (n=11, 0,7%) — в группе тамсулозина и (n=5, 0,3%) — в группе комбинированной терапии.

Связь между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы остается невыясненной.

Рак груди у мужчин

Два случая — контролируемые эпидемиологические исследования, одно проведено в США (n=339 случаев рака груди и n=6780 в группе контроля), а остальное в Великобритании (n=398 случаев рака молочной железы и n=3930 в группе контроля), не показали никакого увеличения риска развития рака молочной железы у мужчин при применении ингибиторов 5-редуктазы. Результаты первого исследования не выявили связи с раком молочной железы (относительный риск в случае применения 1 года до установления диагноза рака молочной железы по сравнению с применением < 1 года: 0,70: 95% ДИ 0,34, 1,45). Во втором исследовании относительный риск рака молочной железы, связанный с применением ингибиторов 5α-редуктазы по сравнению с отсутствием применения, составил 1,08: 95% ДИ 0,62, 1,87).

Причинная связь между случаями рака молочной железы у мужчин и длительным применением дутастерида не установлена.