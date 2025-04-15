Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
513,80
Экономия при брони: -44,70 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
514,30
Экономия при брони: -45,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Днестровская, 1-А
3.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
513,80
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
536,60
Экономия при брони: -25,33 грн
В городах рядом
Аптека бам
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
64.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
517,78
Экономия при брони: -18,47 грн
Бажаемо здоровья
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 2
64.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Подорожник
Бурштын, ул. Калушская, 6
78.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Бажаемо здоровья
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
79.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека шар@
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Аптека бам
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Ощад аптека
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 10-Б
83.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
504,90
Экономия при брони: -21,00 грн
Ощад аптека
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
86.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Болехов, пл. Франко Ивана, 6
86.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн