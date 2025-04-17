Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
513,80
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
534,02
Экономия при брони: -89,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
541,93
Экономия при брони: -59,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
514,30
Экономия при брони: -41,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
520,09
Экономия при брони: -54,98 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
504,90
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
534,34
Экономия при брони: -80,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
533,21
Экономия при брони: -59,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
502,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
520,43
Экономия при брони: -65,73 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
502,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
352,84
Экономия при брони: -31,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
531,78
Экономия при брони: -20,13 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
514,30
Экономия при брони: -41,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare