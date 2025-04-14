Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
514,30
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
546,55
Экономия при брони: -54,92 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
514,30
Экономия при брони: -30,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
12.9 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
502,20
Экономия при брони: -18,40 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
41.9 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 3-З/1
42.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 58-Г
42.1 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 131-Б
44.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Очаков, ул. Торговая, 30
67.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
67.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
502,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
108.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
108.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
108.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
108.9 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
109.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
492,90 грн