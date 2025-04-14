Днепр (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
547,88
Экономия при брони: -36,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
502,20
Экономия при брони: -37,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
514,30
Экономия при брони: -49,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
533,57
Экономия при брони: -53,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
504,90
Экономия при брони: -40,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
520,64
Экономия при брони: -55,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
529,16
Экономия при брони: -63,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
520,68
Экономия при брони: -37,56 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
525,40
Экономия при брони: -25,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
532,12
Экономия при брони: -29,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
522,64
Экономия при брони: -56,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
537,92
Экономия при брони: -54,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
477,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
522,24
Экономия при брони: -48,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
535,92
Экономия при брони: -55,43 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Простид капсулы мягкие желатиновые 0.5 мг блистер №30
Euro Lifecare
504,90
Экономия при брони: -40,00 грн