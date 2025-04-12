Лантиген Б (Lantigen B)
Лантиген Б инструкция по применению
Состав
Действующие вещества: 1 мл суспензии содержит смесь бактериальных лизатов:
Staphylococcus aureus 79,6 АО;
Streptococcus pyogenes группы A 126,2 АО;
Streptococcus pneumoniae типа 3 63,2 АО;
Haemophilus influenzae типа B 50,2 АО;
Branhamella catarrhalis 39,9 АО;
Klebsiella pneumoniae 39,8 АО.
Вспомогательные вещества: полисорбат 80, натрия метилпарагидроксибензоат (Е219), хлоргексидина диацетат, вода очищенная.
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лантиген Б содержит суспензию бактериальных антигенов, полученных в процессе контролируемого автолиза некоторых видов микроорганизмов, которые являются наиболее частыми возбудителями инфекций дыхательных путей (S. pneumoniae, S. pyogenes, B. catarrhalis, S. aureus, H. influenzae, K. pneumoniae).
Препарат при сублингвальном применении способствует стимуляции местных иммунных процессов путем абсорбции бактериальных антигенов через слизистую оболочку полости рта и глотки. Это приводит к образованию секреторных иммуноглобулинов класса А (IgA-S) подслизистыми плазматическими клетками, которые играют важную роль в защите слизистой оболочки дыхательных путей.
Исследования in vitro показали, что препарат оказывает фармакологические свойства через иммуностимулирующее действие, следствием которого являются:
— восстановления функциональных параметров полиморфноядерных нейтрофилов до нормального уровня;
— увеличение продукции интерлейкина-1 в культивируемых мононуклеарных клетках;
— действие как поликлонального активатора лимфоцита, который имеет более высокую стимулирующую активность, чем митоген лаконоса;
— активная стимуляция выработки IgM в культивируемых лимфоцитах.
Кроме того, исследования in vivo показали, что Лантиген Б:
— повышает уровень выработки слюнных и циркулирующих IgA, IgM, IgG;
— снижает частоту и интенсивность респираторных заболеваний;
— уменьшает необходимость применения антибиотиков.
Исследование LAN-BR-11-001 с участием 120 пациентов в возрасте 18–65 лет, которые в течение предыдущего года имели 2–6 инфекций верхних дыхательных путей, часто связанных с респираторными аллергическими нарушениями, и из которых 62 пациента активно лечились Лантигеном Б, а 58 пациентов получали плацебо, показали, что количество инфекций в период исследования значительно (–42%) ниже у пациентов, лечившихся Лантигеном Б, по сравнению с теми, кто получал плацебо.
Подобные результаты отмечены и в подгруппе пациентов с аллергией.
Фармакокинетика. В связи с природой препарата фармакокинетические исследования выполнить невозможно.
Показания Лантиген Б
взрослые. Профилактика рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей: у некоторых пациентов препарат может способствовать уменьшению количества и интенсивности случаев инфицирования.
Дети. Профилактика рецидивирующих случаев бактериальных инфекций верхних дыхательных путей у детей с большим количеством случаев заболевания для их возраста, чем ожидалось. Препарат может уменьшить количество и интенсивность случаев инфицирования.
Применение Лантиген Б
взрослые и дети в возрасте старше 10 лет. Одну дозу (15 капель) Лантигена Б капают под язык 2 раза в сутки (утром и вечером). Необходимое количество капель получают, перевернув флакон и нажимая на крышку-капельницу.
Дети в возрасте 1 года–10 лет. Одну дозу (15 капель) Лантигена Б капают под язык 1 раз в сутки утром, желательно натощак, или половину одной дозы (7–8 капель) капают под язык 2 раза в сутки (утром и вечером). Необходимое количество капель получают, перевернув флакон и нажимая на крышку-капельницу.
Важно: каждую дозу следует держать во рту около 2 мин, не глотая, для того чтобы суспензия растворилась слюной, таким образом облегчая всасывание препарата.
Перед применением препарата флакон необходимо встряхнуть. Возможно наличие (даже после встряхивания) плавающих агломератов, не влияющих на безопасность препарата.
Курс лечения: два флакона (36 мл) взрослым и один флакон (18 мл) детям в соответствии с указанной дозой. Лечение следует прекратить на 2–3 нед. Затем необходимо провести повторный курс лечения, используя один флакон (18 мл) взрослым и половину флакона детям в соответствии с указанной дозой.
Для достижения и сохранения достаточной защиты организма в течение всего зимнего сезона лечение необходимо начинать в сентябре и повторять в январе.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 1 года.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному веществу препарата.
Аутоиммунные заболевания.
Острые кишечные инфекции.
Побочные эффекты
после первого применения препарата возможно временное увеличение выраженности симптомов, таких как запор, ринорея.
Побочные реакции с частотой редко (>1/10 000 и <1/1000):
— повышение температуры тела выше 39 °С, отдельно и без видимых причин;
— в некоторых случаях возможны приступы астмы у предрасположенных к БА пациентов;
— запор;
— ринорея.
Такие реакции, как правило, являются несущественными.
Особые указания
лечение необходимо прекратить в случае повышения температуры тела, особенно если она возникла в начале лечения. Пациента следует информировать о возможности редкого нежелательного побочного эффекта, такого как повышение температуры тела выше 39 °С, отдельного, без видимых причин, и не связанного с началом острого респираторного заболевания. В этом случае лечение следует прекратить без обновления.
Необходимо избегать одновременного применения с другими иммуностимуляторами.
У некоторых пациентов, склонных к БА, после применения препаратов, содержащих бактериальные антигены, отмечали приступы БА. В этом случае не следует применять Лантиген Б.
В случае возникновения реакций гиперчувствительности применение препарата требуется немедленно прекратить без восстановления применения.
Натрия метилпарагидроксибензоат (Е219), входящий в состав лекарственного средства, может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные) и в исключительных случаях — бронхоспазм.
Лантиген Б не рекомендуется применять в период беременности. Лекарственное средство следует применять только в случае крайней необходимости и под наблюдением врача (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Пациенты с нарушением функции печени/почек и других органов. Данные о применении Лантигена Б у пациентов с нарушением функции печени/почек отсутствуют.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Данные о применении Лантигена Б у беременных отсутствуют, поэтому рекомендуется избегать приема в период беременности.
Кормление грудью. Исследования по применению Лантигена Б в период кормления грудью не проводились, поэтому рекомендуется избегать приема препарата.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.
Взаимодействия
исследования взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились.
Рекомендуемый интервал между окончанием лечения Лантигеном Б и началом введения вакцины составляет 4 нед. Иммунный ответ может быть подавлен у пациентов с врожденным или приобретенным иммунодефицитом, при иммуносупрессивной терапии или при лечении ГКС.
Передозировка
риски передозировки неизвестны.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в защищенном от света и недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. После вскрытия флакона срок годности составляет не более 28 дней.