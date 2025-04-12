взрослые и дети в возрасте старше 10 лет. Одну дозу (15 капель) Лантигена Б капают под язык 2 раза в сутки (утром и вечером). Необходимое количество капель получают, перевернув флакон и нажимая на крышку-капельницу.

Дети в возрасте 1 года–10 лет. Одну дозу (15 капель) Лантигена Б капают под язык 1 раз в сутки утром, желательно натощак, или половину одной дозы (7–8 капель) капают под язык 2 раза в сутки (утром и вечером). Необходимое количество капель получают, перевернув флакон и нажимая на крышку-капельницу.

Важно: каждую дозу следует держать во рту около 2 мин, не глотая, для того чтобы суспензия растворилась слюной, таким образом облегчая всасывание препарата.

Перед применением препарата флакон необходимо встряхнуть. Возможно наличие (даже после встряхивания) плавающих агломератов, не влияющих на безопасность препарата.

Курс лечения: два флакона (36 мл) взрослым и один флакон (18 мл) детям в соответствии с указанной дозой. Лечение следует прекратить на 2–3 нед. Затем необходимо провести повторный курс лечения, используя один флакон (18 мл) взрослым и половину флакона детям в соответствии с указанной дозой.

Для достижения и сохранения достаточной защиты организма в течение всего зимнего сезона лечение необходимо начинать в сентябре и повторять в январе.

Дети. Не применять у детей в возрасте до 1 года.