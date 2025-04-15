Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
985,73
Экономия при брони: -97,16 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
955,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1030,80
Экономия при брони: -81,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1036,82
Экономия при брони: -34,67 грн
1002,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
990,70
Экономия при брони: -101,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
991,47
Экономия при брони: -102,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
955,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
975,44
Экономия при брони: -86,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма