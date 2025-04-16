Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
955,00
Экономия при брони: -137,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1037,72
Экономия при брони: -49,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
995,03
Экономия при брони: -57,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1012,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1025,30
Экономия при брони: -93,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
988,48
Экономия при брони: -91,64 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн