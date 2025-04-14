Харьков (адрес не указан)
Доступно в 248 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1012,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1015,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1018,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1015,46
Экономия при брони: -93,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
995,60
Экономия при брони: -93,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма