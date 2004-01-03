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Список производителейДДилео Фарма

Производитель: Дилео Фарма

ООО "Дилео Фарма"
Киев, ул. Мельникова, 83Д, офис 404
(044) 538-01-26
(044) 538-01-27
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Найдено: 6 препаратов
Лантиген Б капли оральные, супензия, флакон, 18 мл, № 1; Дилео Фарма
Лантиген Б Капли оральные, супензия, флакон, 18 мл, № 1 Дилео Фарма
В 526 аптеках
от 537,25 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® леденцы, 3 мг, стик, с мятным вкусом, с мятным вкусом, № 20; Дилео Фарма
Тантум Верде® Леденцы, 3 мг, стик, с мятным вкусом, с мятным вкусом, № 20 Дилео Фарма
В 1211 аптеке
от 174,02 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1; Дилео Фарма
Тантум Верде® Раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1 Дилео Фарма
В 1158 аптеках
от 186,11 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Дилео Фарма
Тантум Верде® Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Дилео Фарма
В 1214 аптеках
от 180,03 грн
Цены в аптеках
Эрмуцин капсулы твердые, 300 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Дилео Фарма
Эрмуцин Капсулы твердые, 300 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Дилео Фарма
В 1008 аптеках
от 364,87 грн
Цены в аптеках
Эрмуцин порошок для оральной суспензии, 175 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1; Дилео Фарма
Эрмуцин Порошок для оральной суспензии, 175 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 Дилео Фарма
В 611 аптеке
от 364,87 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, ул. Мельникова, 83Д, офис 404
(044) 538-01-26
(044) 538-01-27
Найдено: 6 препаратов
Лантиген Б капли оральные, супензия, флакон, 18 мл, № 1; Дилео Фарма
Лантиген Б Капли оральные, супензия, флакон, 18 мл, № 1 Дилео Фарма
В 526 аптеках
от 537,25 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® леденцы, 3 мг, стик, с мятным вкусом, с мятным вкусом, № 20; Дилео Фарма
Тантум Верде® Леденцы, 3 мг, стик, с мятным вкусом, с мятным вкусом, № 20 Дилео Фарма
В 1211 аптеке
от 174,02 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1; Дилео Фарма
Тантум Верде® Раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1 Дилео Фарма
В 1158 аптеках
от 186,11 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Дилео Фарма
Тантум Верде® Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Дилео Фарма
В 1214 аптеках
от 180,03 грн
Цены в аптеках
Эрмуцин капсулы твердые, 300 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Дилео Фарма
Эрмуцин Капсулы твердые, 300 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Дилео Фарма
В 1008 аптеках
от 364,87 грн
Цены в аптеках
Эрмуцин порошок для оральной суспензии, 175 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1; Дилео Фарма
Эрмуцин Порошок для оральной суспензии, 175 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 Дилео Фарма
В 611 аптеке
от 364,87 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції